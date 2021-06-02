Pandeminin İlk Senesinde Bosna Hersek Şirketlerinin Kârları 2019 Yılına Oranla Yükseldi - Son Dakika

Bosna Hersek'teki şirketlerin faaliyetlerine ilişkin 2020 yılı ön verileri açıklandı.

Verilere göre, Bosna Hersek'te 2020 yılında faaliyet gösteren toplam şirket sayısı 34. 942 olup, 2019 yılına göre %1 artış gerçekleşti. Bu şirketlerde çalışan sayısı 534. 076 kişi ile geçen döneme göre %3 düşüş gösterdi. Söz konusu şirketlerin gelirleri 2019 yılına kıyasla %8 oranında düşerek 67, 5 milyar KM, ihracatları ise %11 düşerek 9, 66 milyar KM olarak gerçekleşti. Bosna Hersekli şirketlerin karlarının pandeminin ilk yılında %2 artması ve bu şekilde 3, 86 milyar KM kazanmaları dikkat çekti.

Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik şirketlerin karlarında %12 düşüş gözlenirken, Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerde karlar %32 arttı. Federasyon'da yerleşik şirketlerin geçen sene karları 2, 19 milyar KM iken Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerin kar tutarı 1, 5 milyar KM oldu. Her iki entiteden yapılan ihracat %12 oranında düştü. Bosna Hersek Federasyonu'ndan 6, 7 milyar KM ve Republika Sırpska'dan 2, 69 milyar KM tutarında ihracat gerçekleşti. Aynı şekilde, Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik şirketlerin gelirleri %10 oranında düşüş ile 45, 2 milyar KM ve Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerin gelirleri %4 düşüş ile 20, 2 milyar KM oldu.

Brçko Distrikt de kapanmalardan etkilenerek tüm ekonomik parametrelerde birkaç puanlık düşüşler gösterdi. Buna göre, şirket sayısında %2 düşüş ile 1. 365 şirket ve işçi sayısında %1 düşüş ile toplam 10. 657 çalışan kaydedildi. Brçko Distrikt'te gelirler %7 düşerek 2 milyar KM, karlar %3 düşerek 126, 7 milyon KM olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, bu bölgede ihracat 246, 9 milyon KM ile %6 artış gösterdi.

* Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur 1 Avro = 1, 95583 KM seviyesindedir.

Kaynak: BH Business Daily

Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği