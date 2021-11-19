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Pandeminin kitabını yazdı - Son Dakika

Pandeminin kitabını yazdı

19.11.2021 09:43
Pandeminin kitabını yazdı

FIRAT Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç'ın 20 yıllık çalışmayla hazırlanan dünyadaki tüm pandemi süreçlerinin ele alındığı kitap yayınlandı.

FIRAT Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç'ın 20 yıllık çalışmayla hazırlanan dünyadaki tüm pandemi süreçlerinin ele alındığı kitap yayınlandı. 3 bölümden oluşan kitapta hastalıkların tarihi süreç içerisindeki seyri, alınan tedbirler, tedavi usulleri ve etkileri yer alıyor.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç, koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte 2 kitap çıkardı. Prof. Dr. Kılıç, 20 yıldır üzerinde çalıştığı salgınlarla ilgili tüm süreci ele alan çalışmasına, koronavirüsü de ekleyerek kitap haline getirip tamamladı. 'İnsanlığın Ölümle İmtihanı: Mikrop, Salgın ve Toplum' adındaki kitap 507 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde hastalıkların tarihi süreç içerisindeki seyri, ikinci bölümünde salgınlarla ilgili alınan tedbirler ve tedavi usulleri, üçüncü bölümünde ise salgınının etkileri gözler önüne seriliyor. 35 sayfa kaynakçanın bulunduğu kitap, dünyadaki tüm pandemi süreçlerini detaylı bir şekilde ele alması nedeniyle Türkiye'de ilk olurken dünyada ise sayılı kaynaklar arasında yer alıyor. Kitabın farklı dillere çevrilerek daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

'SALGIN HASTALIKLAR İNSANLIK TARİHİNİ ETKİLİYOR'Prof. Dr. Kılıç, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin Türkiye'yi ciddi anlamda etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Salgın hastalıklarla ilgili yayınlarım var, hatta salgın hastalıklarla ilgili ilk kitabımı 2004 yılında yayınladım. Onun dışında 8 kitap bölümü ve makale yayınladım. 20 yıldır arşivlerde çalışırken aslında benim ana konum Osmanlı Devleti'nin idari taksimatı ve Van Gölü çevresi tarihi. Fakat arşivlerdeki çalışmalarımızda, yaptığımız okumalarda salgın hastalıkların insanlık tarihini etkileyen çok önemli boyutunun olduğunun farkına vardım. Aslında bunun farkına varmak zorundayız. Çünkü birçok olayı salgın hastalığın etkilediğini es geçemeyiz. Salgın hastalıklar siyaseti, askeri tarihi, savaşların sonucunu, muhasaraların sonucunu etkiliyor. Her şeyden önce biyolojik savaş dediğimiz bir unsur var. Onun için bazen izaha muhtaç olan konuları biz salgın hastalıkların o olaya tesiri bağlamında daha rahat değerlendirebiliyoruz. Benim çıkış noktam aslında buydu. Tabii bu şekilde genişleyince pandemi sürecinde Türkiye'nin en önde gelen bilimsel kuruluşu TÜBA'nın küresel salgının anatomisi adında yayınladığı kitabın giriş kısmındaki tarihçeyi bana tevdi ettiler, onu yazdık. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı."'İNSANLARIN MİKROPLA SAVAŞINI ANLATMAYA ÇALIŞTIM'20 yıllık birikimini bir kitap haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Benim salgınlar hakkında, dünyayı eski çağdan günümüze kadar etkileyen bütün salgın hastalıklar hakkında, ortaya çıkış sebepleri, alınan tedbirler, tedavi usulleri ve insanlık tarihine etkileri hakkında bir kanaatim oluştu. Bu kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde orta, yeni ve eski çağların en önemli pandemik hastalığı olan veba, sıtma, çiçek, kolera, grip, frengi, tüberküloz ve cüzzam konularını ele alıyor. Bütün bu hastalıkların tarihi süreç içindeki seyri nasıl olmuş, onlar üzerinde durdum. İkinci bölümünde tarihi süreç bağlamında salgınlarla ilgili alınan tedbirler ve tedavi usulleri üzerinde durdum. İnsanlar salgınlardan etkilenmemek için, salgına yakalandıktan sonra nasıl bir tavır geliştirmişler? Onunla ilgili hangi tedavi usullerini uygulamışlar? Onlarla ilgili bir bölümümüz oldu. Üç bölümümüz de salgınının etkileri idi. Şu ana kadar hiç yazılmamış bir tarzda salgınının etkileri üzerinde durdum. Bu kitapta bütün insanlık tarihi boyunca insanların mikroplarla savaşını anlatmaya çalıştım. Bütünüyle bir salgın hastalık profilini nasıl ortaya çıkarabilirizi düşündüm hep. Sonunda böyle bir eser ortaya çıktı. İnşallah başarılı olmuşuzdur."


Pandeminin kitabını yazdı
Pandeminin kitabını yazdı
Pandeminin kitabını yazdı
Pandeminin kitabını yazdı
Pandeminin kitabını yazdı
Pandeminin kitabını yazdı

Fırat Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Orhan Kılıç, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandeminin kitabını yazdı - Son Dakika


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