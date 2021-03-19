Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı - Son Dakika

Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı

19.03.2021 11:07

Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttıKORONAVİRÜS ile mücadelede normalleşme sürecine geçişin ardından vaka sayılarındaki artış, hastanelere de yansımaya başladı.

Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı

KORONAVİRÜS ile mücadelede normalleşme sürecine geçişin ardından vaka sayılarındaki artış, hastanelere de yansımaya başladı. Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında hasta sayısı geçen haftalara göre yüzde 51 oranında arttı. Prof. Dr. Seval İzdeş, "Maalesef doluluk oranları artıyor. Çok hızlı bir artış değil; ama böyle devam ederse 1 aya kadar baya bir dolu olabiliriz. Bu yüzden kurallara uymak çok önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Mart tarihli günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 20 bin 49 olarak belirlendi. Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının tekrar 20 binin üzerine çıkması, endişe yarattı. Vaka sayılarındaki artış, hastanelerin yükünü de artırmaya başladı. Hem acil servislere başvuru hem servislerde yatan hasta hem de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları önemli oranda arttı. Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de Covid-19 yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 51 oranında arttı. DHA'nın görüntülediği yoğun bakımda sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını iyileştirmek için büyük caba harcıyor.

'YATAKLARIMIZ DOLMAYA BAŞLADI'

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlularından Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını ifade ederek, "Aslında biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında çok yoğun çalıştık. Yatak sayılarımızı artırdık. Her yer Covid-19 yoğun bakımı haline geldi. Ocak ayından sonra aşının ve kısıtlamaların da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Biz de bu bağlamda yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmıştık. Bir kısmını da 'kısıtlamalar kalktıktan sonra vaka sayıları artar' diye boş bir şekilde bekletiyorduk. Şu anda o yataklarımızın hepsi hemen hemen dolmaya başladı. Bu neden insanlar aşı da olsa mutlaka maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor" dedi.

'YÜZDE 51 ARTIŞ OLDU'

Ankara Şehir Hastanesi'nde Genel Hastane birinci katın tümünün Covid-19 hastalarına ayrıldığını aktaran Prof. Dr. İzdeş, "Burada normalde 48 yatak var. Ama biz pandemi döneminde buradaki yatak sayısını yüzde 50 artırarak 72'ye çıkarmıştık yoğun olduğumuz dönemde. Geçen haftalarda biz bir katta 20-25 hastaya hizmet verirken şu anda 45 hastaya hizmet veriyoruz. Yani yaklaşık yüzde 51 artış oldu. Biz kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarının artacağını düşünmüştük ve ona göre hazırlıklıyız. Ancak bu durum böyle devam ederse bizi tekrardan sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle kurallara uymak çok önemli. Hafta hafta artışı düşünürsek tedbirli olmak, aşımızı olmak çok önemli. Maalesef doluluk oranları artıyor. Çok hızlı bir artış değil; ama böyle devam ederse 1 aya kadar baya bir dolu olabiliriz. Bu yüzden temizlik, maske, mesafe kurallarına uymamız lazım" diye konuştu.

'AŞI YAPTIRMAMIŞ, COVİD-19 OLMUŞ'

Prof. Dr. İzdeş, aşı sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşların hasatlığa yakalanarak hastaneye başvurduğunu da söyleyerek, "Henüz aşı olmayan yaşlı hastalarımız geliyor. Sorguladığımızda da aşılarının olmadığını öğreniyoruz. Örneğin bir kalp hastamız var doktoruna danışmadan aşı olmamış ve şu an yoğun bakımımızda yatıyor. Aşı yaptırmamış ve bu süreçte Covid-19 olmuş. Yani aşımızı mutlaka zamanı geldiğinde; devletin bize öngördüğü zaman var ve o zaman geldiğinde herkesin aşılarını olması çok önemli. Bir kişi bile zamanı geldiğinde aşı olmazsa Covid-19'a yakalanma olasılığı yüksek oluyor. Bu da bizim vaka sayılarımıza yansıyor?? dedi.

Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı
Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı

Şehir Hastanesi, Normalleşme, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı - Son Dakika


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