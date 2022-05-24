Pandeminin lokomotifi hastanede 120 koronavirüs hastası kaldı

KORONAVİRÜS salgını sürecinde lokomotif görevi üstlenen ve hastalığın pik yaptığı dönemde 1000'den fazla Covid-19 hastası bulunan Ankara Şehir Hastanesi'nde 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 kişi kaldı.

Ülke genelinde günlük Covid-19 vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle pandemi döneminde lokomotif görevi üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde de hasta sayısı azaldı. Hastanede 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 Covid-19 hastası bulunuyor. Vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, son 3 ayda Covid-19'la ilişkili hasta sayısının ciddi anlamda azaldığını belirterek, Azalan sayı hem hastaneye yatış hem de yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda bir azalma olarak rakamlara yansıdı. Bu çok sevindirici. Bunun nedeni; Omicron varyantının hastalık şiddetinin düşük olması ve aşılamanın etkin bir şekilde yapılmış olmasıdır dedi.

'YOĞUN BAKIMDA 30 HASTA VAR'

Prof. Dr. Turan, vakaların düşmesiyle hastanede koronavirüs hastalarına ayrılan yerlerin de kapanmaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti

Biz pandemi döneminde Covid-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak sayısını çok ciddi anlamda artırmıştık. Son 3 aydır Covid-19'la ilişkili yoğun bakım yatak sayımızı çok azalttık. Şu anda çok az sayıda hasta yatıyor yoğun bakımlarımızda. Bunların çoğu da aslında Covid-19 ilişkili değil de ek hastalıkları nedeniyle biraz daha yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalar. Hastalığın pik yaptığı dönemde Covid-19 için binin üzerinde yatak ayırmıştık ve şu anda sadece 2 tane yoğun bakım alanımızı bunun için ayırdık. Onun dışında diğer tüm alanlar temiz alan dediğimiz Covid-19 dışı alanlar haline geldi. Yani şu anda doluluk olarak baktığımızda 2 tane 48 yataklı yoğun bakım alanımızda sadece 30 hasta var.

Zaman zaman pozitif vakaların da görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Turan, Pozitif vakalar oluyor ancak ayaktan geçirilen bir gribal enfeksiyon tavrında devam ediyor. Yine burada bir aşılama vurgusu da yapmak istiyorum. Aşılama çok önemli. Aşılanmış bireylerin hastalığı hafif geçirdiklerini bu süreçte net bir şekilde gördük. Aşılı bireylerin yoğun bakım ihtiyaçları çok azaldı dedi. (DHA)