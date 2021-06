Pandeminin oluşturduğu olumsuz etki, sporla atılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, pandemi sonrasında en faydalı çalışmaları yapacak işlerin planlamasını yaptıklarını söyleyerek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına etki edecek aktivitelere dönüştürmek için çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kademeli normalleşme süresi ile beraber yeniden aktif çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak başta Kayseri'miz olmak üzere normalleşme süreci ile birlikte evlerimizde gençlerimizin, çocuklarımızın daha doğrusu tüm yaş kategorilerimizin belirli aralıklar ile kapalı kaldığı günlerden sonra inşallah önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatı ile tüm tesislerimizde yeniden aktif çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim kurum olarak nihai amacımız bu süreçten sonra çocuklarımıza, gençlerimize hem çeşitli branşlarda spor yaptırma, onlara branşlardaki yeteneklerine göre o hizmeti aktarabilme hem de bundan sonra pandeminin oluşturduğu dezavantajlı durumu gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına etki edecek aktivitelere dönüştürmek için çalışmalar içerisindeyiz. Tüm tesislerimizi bundan sonra 7 gün 24 saat açık bir şekilde hareket edeceğiz. Antrenörlerimizi ve uzmanlarımızı bu konuda çeşitli branşlarda ailelerimize nerede, ne şekilde çalışmalar yaptığımızın tanıtımını hem basın hem de sosyal medya aracılığıyla da sunacağız" dedi.

"Bizler gerçekten interaktif bir kurumuz" diyen Kabakcı, "Pandemi sonrası en faydalı çalışmaları yapacak işlerin planlamasını yapıyoruz. Bizim nihai hedefimiz herkesi sağlıklı yaşam başta olmak üzere teknolojinin de oluşturduğu olumsuzluk ve bağımlılıkları ortadan kaldırarak, onları hem hareketli nesiller hem de sporun tabana yayılmasını yani spor kültürünü tüm halkımızın hayatına yerleştirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın günde en az 1 saat spor yaşantısının içerisinde olmalarını, çocukların mutlaka bir branşı yapmalarını istiyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde planlamasını yapacağımız yaz spor okullarına ve il spor merkezlerine kayıt ettirmelerini diliyoruz. Bizlerde bunun için varız. İyi bir kadromuz, iyi bir antrenör yapılanmamız ve uzmanlarımız var. Tesislerimiz çok iyi her tesiste her türlü çalışmayı, uygulamayı vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın inşallah hizmetine sunacağız. Ben herkesin bu heyecanı kuşanmış olduğunu görüyorum. Çünkü pandeminin oluşturduğu hareketsizlik herkesi etkilediği gibi çocuklarımızın da bu dönem içerisindeki obeziteye yönlenme konusundaki durumlarını da gören vatandaşlarımızın inşallah çocuklarımız ile birlikte kendilerinin de sporun içerisinde katılacağını düşünüyorum. Bu konuda biz buradayız ama her türlü yardım, destek ve sportif çalışmalarda da kendilerini emirlerindeyiz. Bunu tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bir heyecan ile anlatarak, bunların imkanlarını, tesislerin imkanlarını ve tüm teknik ve kapasitelerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın saha ve alandaki çalışmalarını destek vereceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu. - KAYSERİ