Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı - Son Dakika

Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı

07.12.2020 11:00
Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı, System.String[]

Özel güvenlik sektörü derneği GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) üyesi olan özel güvenlik şirketlerinin, pandemi nedeniyle çalışanları için yaptıkları hijyen harcamalarının yaklaşık 6.2 milyon TL'yi aştığı öğrenildi.

Özel güvenlik sektörü derneği GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) üyesi olan özel güvenlik şirketlerinin, pandemi nedeniyle çalışanları için yaptıkları hijyen harcamalarının yaklaşık 6.2 milyon TL'yi aştığı öğrenildi.

GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, "Tüm özel güvenlik sektörü göz önüne alındığında çalışanlarının kişisel korunma için yapılan harcamalar 10 milyon Türk Lirasını aşmıştır. Bu harcamaların neredeyse tamamını özel güvenlik şirketleri kendi bütçemizden karşılamak durumunda kaldı ve müşterine yansıtamadı. Bunun yanı sıra düşük kar marjlarıyla çalışan ve uzayan tahsilat süreleri nedeniyle özel güvenlik şirketleri zor günler geçirmektedirler, bu sektörümüz için ciddi bir darbe oldu" dedi.

"Halen 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere sektörde toplam 330 bin özel güvenlik görevlisi var"

Pandemi süresince durmayan ve durmaması gereken işlerden birinin de özel güvenlik hizmetleri olduğuna dikkat çeken Güler, "Talebimiz, 2021 sözleşmelerimizi yenilerken müşterilerimizin bu maliyetleri de göz önüne almalarıdır. Halen 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere sektörde toplam 330 bin özel güvenlik görevlisi var. En fazla istihdam oluşturan sektörler arasındayız. Çalışanlarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor ve asgari geçim indiriminden yararlanıyor. Sektörün desteklenmesi, çalışanlarımızın refahı açısından da önemli" diye konuştu.

"Özel güvenlikler her yerde"

Başkan Güler, "Pek çoğumuz evlerimizde kalıp korunmaya çalışırken, özel güvenlik görevlileri, fabrikaları, bankaları, havalimanlarını, deniz limanlarını işletmeleri, hastaneleri, kuruluşları ve diğer kritik tesisleri korumak için vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyorlar. Gerekli tüm önlemler alınsa da ön cephede oldukları için riske de maruz kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Her daim özverili bir şekilde işlerinin başında olan özel güvenlik sektör çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı
Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı

Yönetim Kurulu, Darbe, Türk, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi


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