Pandeminin psikolojik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan proje tanıtıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi Projesi" tanıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede pandeminin psikolojik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan projenin, AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezindeki tanıtım toplantısına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak ile diğer ilgililer katıldı.

Rektör Erdal, yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadelede üniversitenin en ön safta yer aldığını söyledi.

Kovid-19'un vatandaşların psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirmesine yol açtığını anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Bu zorlu süreci doğru yönetmek salgınla mücadelenin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Üniversitemizde geliştirilen proje çerçevesinde Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımız web tabanlı bir sistemle psikolojik problemlerle daha kolay başa çıkabilecekler. Böylece salgının gerek bireyler gerekse toplumsal psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkileri hafifletilmiş olacak. Vatandaşlarımız karantina, tedavi gibi süreçleri daha kolay yönetebilir hale gelecektir. Yakın zamanda hayata geçecek projenin bu zorlu süreçte hem devletimizin yürüttüğü etkin mücadeleye katkı sağlayacağına hem de insanlarımızın üzerindeki ağır yükü hafifleteceğine inanıyorum."

BEBKA Genel Sekreteri Durak ise projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren ajansın desteğiyle AÜ tarafından hazırlandığını anımsattı.

"Kovid-19'la Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında ortaya konan projenin alanında ilk olduğunu dile getiren Durak, " Türkiye'de ve dünyada son dönemde öne çıkan uzaktan sağlık ve 'tele tıp' olarak adlandırılan dijital sağlık sistemleri, pandemi döneminde özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan insanların evden çıkmak istememesiyle güvenli sağlık hizmeti alabilmeleri için büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

"Bireylerin kendi kendini değerlendirebileceği mini testler bulunuyor"

Proje koordinatörü ve AÜ Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ömer Özer de projede, salgın sürecinde ve sonrasında psikolojik belirtileri artan ve psikolojik yardım alma imkanı bulamayan, günlük yaşamında zorlanan bireyler için destek sistemi geliştirdiklerini vurguladı.

Geliştirilen etkileşimli yazılımda "depresif duygu durumla başa çıkma", "stresle başa çıkma" ve "kaygı problemleri ile başa çıkma" modülleri ile birlikte gevşeme egzersizlerinin yer aldığına değinen Özer, "Tüm modüllerde bilgilendirici animasyonlar, etkileşimli formlar ve bireylerin kendi kendini değerlendirebileceği mini testler bulunuyor. Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu aynı zamanda bu konuda hazırlanmış ilk platform olma özelliği de taşıyor." dedi.

Konuşmaların ardından platformun tanıtımı yapıldı.