Pandeminin sanatçılara yansıması "Yeniden" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

Pandemisi nedeniyle yaşanan 'yeni normal'i ve bunun sanat ile sanatçılara yansımasını konu edinen "Yeniden" sergisi yenilenen Cemal Süreya Etkinlik Merkezi içerisinde kapılarını sanatseverlere açtı. Prof. Dr. Marcus Graf'ın küratörlüğünde hazırlanan "Yeniden" sergisi 14 Nisan'a kadar açık kalacak.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin sanata etkilerini tartışmaya açmayı hedefleyen sergi, ileriyi ve görsel sanatın "Yeni Normal"i şekillendirmede hangi rolü oynayabileceğini tartışıyor.

Prof. Dr. Marcus Graf'ın küratörlüğünde hazırlanan "Yeniden" sergisi 14 Nisan'a kadar açık kalacak. Pandemi nedeniyle sergi salonuna gitmek istemeyen sanatseverler de sergiyi internet üzerinden çevrimiçi olarak gezilebilecek. Gerçekleştirilen sergide çok sayıda sanatçının eserleri sergilenirken, etkinliğe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sadık Kayhan'da katılım sağladı.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçici bir süre, kültür ve etkinlik merkezlerini vatandaşların kullanımına kapatan Ataşehir Belediyesi, Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik Merkezi'ni yenilenmiş haliyle "Yeniden" sergisi ile birlikte yeniden hizmete açtı. Merkez yenilenmiş haliyle Ataşehir'deki önemli organizasyonlara, sergilere, tiyatro oyunlarına, konserlere, seminer, söyleşi ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

"Sanat ile vatandaşları dijital ortamda buluşturduk"

Sergiye katılım sağlayan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, "Pandemi yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde birçok insanda bu süreçten olumsuz olarak etkilendi. Özellikle kapalı alanda bulunmama durumu sonucu sanatçılar işini yapamaz hale gelirken, sanatseverler ise sanata erişemez konuma geldi. Ataşehir Belediyesi olarak bu durumu nasıl aşarız sorusu üzerine çalışmalara başladı. Sanatçılar ve eserlerini vatandaşlar ile dijital ortamda buluşturma gibi bir çalışma gerçekleştirildi. Bu şekilde hem sanatçılarımıza maddi destek olurken hem de vatandaşlarımızı sanatla buluşturmuş, olduk. Bugün gerçekleştirilen etkinlik sanatı insanlara nasıl ulaştırırız sorusunun cevabıdır. Güzel ve örnek bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Farklı sanatçıları, insanlarla buluşturacağız"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Marcus Graf ise, "Yeniden adlı sergiyle birlikte farklı sanatçıları insanlarla buluşturacağız. Çağdaş sanat sergileri yapacağız. Çağdaş sanatçılar için açık bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sergide de isimden anlaşılacağı üzere, pandemi döneminde hem sanatçıların hem de insanların durumunu inceliyoruz. Kısacası bu sergide yeniden insan ilişkileri, insan-kent ilişkileri, insan-doğa ilişkileri konuları üzerine düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL