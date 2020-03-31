Pandeminin Yarattığı Belirsizlik Hisse Senedi Piyasalarında Volatiliteye Neden Oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pandeminin Yarattığı Belirsizlik Hisse Senedi Piyasalarında Volatiliteye Neden Oluyor - Son Dakika

Pandeminin Yarattığı Belirsizlik Hisse Senedi Piyasalarında Volatiliteye Neden Oluyor

14 dakika önce

Merkez Bankalarının attığı adımlar ve hükümetlerin açıkladığı ekonomiye destek paketlerine rağmen aşının hala bulunamamış olması ve virüsün yayılım hızının azalmayarak dünya çapında 750 bine yakın kişiyi enfekte etmesi, reel ekonominin geleceğine dair endişeleri beraberinde getiriyor.

Pandeminin Yarattığı Belirsizlik Hisse Senedi Piyasalarında Volatiliteye Neden Oluyor, System.String[]

Koronavirüs pandemisi bütün dünyayı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Piyasalarda tam bir belirsizlik havasının hâkim olduğunu söylemek mümkün. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleri ise gelişen piyasa ülke hisse senedi piyasaları üzerinde satış baskısı yaratıyor. Gün içerisinde karışık bir görünüm sergileyen endeks ABD ve Avrupa hisse senedi piyasalarındaki toparlanma emareleriyle birlikte günü artıda kapattı. Koronavirüs pandemisine ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Çin'in PMI verisinin Mart ayında hızlı bir şekilde toparlanması sonrasında Asya piyasaları bugün pozitif bir görünüm sergiliyor. BIST100 endeksinin küresel piyasalardaki olumlu tabloya eşlik ederek güne artıda başlaması beklenebilir.

USDTRY… Gelişen Piyasa Ülkeleri Para Birimleri Üzerinde Baskı Var… Finansal piyasalarda koronavirüs salgını kaynaklı mevcut risklerin devam etmesi ve destek paketlerinin etkisinin azalmasıyla birlikte gelişen piyasa ülkeleri para birimleri değer kaybediyor. Türkiye'nin CDS primi 492 seviyelerine yükseldi. Ülke notu indirimleri sonrası güvenli varlık talebinden destek bulan dolar endeksi 99 seviyesine yükseldi. Yeni haftaya 6.45 seviyelerinde başlayan Dolar TL kuru dün 6.57 seviyelerine kadar yükselmiş ilerleyen saatlerde ise 6.55 seviyelerine geri çekilmişti. Doların global bazda değer kazanmaya devam etmesi gelişen piyasa ülke para birimleri üzerinde baskı kurması beklenebilir.

EURTRY… TL Euro Karşısında Değer Kaybetti… Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleri sonrasında gelişen piyasa ülke para birimleri baskı altında kaldı. Haftaya 7.16 seviyelerinde başlayan Euro TL kuru sabah saatlerinde 7.24 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolar Global Bazda Değer Kazandı… Dolar şirketlerin çeyrek sonu talebi ve yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle global bazda güç kazandı. Koronavirüs pandemisinin gündemde kalmaya devam etmesi nedeniyle Euro satış baskısı altında kalırken, dolar güvenli varlık talebiyle global bazda değer kazanıyor. Dolar endeksi psikolojik seviye olarak kabul edilen 100 seviyesine yaklaşırken, virüsün reel ekonomiye yansımalarının olumsuz olmaya devam etmesi durumunda doların değer kazanmaya devam etmesi beklenebilir.

XAUUSD… Güvenli Liman Talebinden Destek Alıyor… Altının ons fiyatı güvenli liman talebinden aldığı destekle 1600 $ seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Haftanın ilk işlem gününde doların global bazda değer kazanmasıyla bir miktar gerileyen altının ons fiyatı yeni işlem gününde 1614 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Dolar TL Kurundaki Yükselişten Destek Buldu… Altının gram fiyatı yeni haftada altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen Dolar TL kurundaki yükselişten destek buldu. 335 TL seviyelerinden haftaya başlayan gram altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 341 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

BRENT… Son 18 Yılın En Düşük Seviyelerinde… Reel ekonomiye ilişkin endişeler ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki petrol arzı anlaşmazlığı petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kurmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı son 18 yılın en düşük seviyeleri olan 22 $'a kadar gerilerken petrol fiyatlarının arz ve talep arasındaki makasın dengelenmediği sürece satış baskısı altında kalması beklenebilir.

S&P500… ABD Hisse Senedi Piyasası Toparlanma Çabası İçerisinde… ABD hisse senedi piyasalarında yüksek volatilite devam ediyor. FED'in açık uçlu varlık alım programı ve hükümetin reel ekonomiye destek paketi sonrasında 2016 yılındaki seviyelerinden toparlanan endeks yön arayışı içerisinde.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:49 Kaynak: Bültenler

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