Pandeminin yeni etkisi: beyne sis etkisi - Son Dakika

Yapılan son çalışmalara göre pandemi sürecinde artan karantina önlemleri, pek çok kişide beyin sisi olarak adlandırılan odaklanamama, unutkanlık, uyku güçlüğü ve karamsar düşünce gibi problemlere sebep olmaktadır. Özellikle covid geçiren kişilerde görülmeye başlanan beyin sisi aslında tıbbi bir rahatsızlık değil, sadece hastalık sonrası görülen semptomlardan birisidir.Peki, beyin sisi tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, bu soruları şöyle cevaplandırdı: "Beyin sisi, bilişsel fonksiyonların kısıtlandığı durum olarak tanımlanmaktadır. Beyin sisi denilen olayın neden olduğunu birkaç sebeple özetleyebiliriz. Bir kişi kaygılı ise veya kafası karışıksa, bunun sonucunda, enerjisi normal zamanda olduğundan daha düşük hissedebilir. Literatürde bunların beyin sesine bağlı olduğu söylenmektedir. Kimyasal seviyede bu durum, stres hormonunu kortizolün, prefrontal korteksin (planlama, karar verme, dikkati toplama birçok fonksiyonun kontrol eden beyin bölgesi) işlevinde düzensizlik yarattığı zaman geldiği düşünülmektedir.Hem akut, hem de uzun süreli kaygı durumları, prefrontal korteksin görevini düzgün olarak yapmasını engelleyip beyniniz de karışık, bulanıklık bir hale getirmektedir. Şu an, neden bazı insanların beyin sisi geliştirip, bazılarının geliştirmediği açık değildir. Ağır COVID-19 vakaları, hastalığı hafif geçirenlere göre nörolojik semptomlar geliştirmek için daha yüksek risk altında görünmektedir. Özellikle hastalık süresinin uzaması ile oluşma riskinin arttığı ve hastalık şiddeti ile pozitif bir korelasyonu olduğu bildirilmiştir. Beyin sisi unutkanlık, dikkatini toplayamama, dalgınlık, konuşurken kelimenin arkasını hatırlayamama, sinirlilik, uyku sorunları,karar vermede zorlanma, başladığı işi bitirememe, araba veya bilgisayar kullanırken becerilerin azalması gibi geniş şikayet yelpazesine sahiptir."

BEYİN SİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzm. Dr. Mustafayev, beyin sisi semptomlarının oluşmasının engellemek için şu önerilerde bulundu:

Beslenmenize dikkat edin. Glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinden fakir bir beslenme programı uygulamayı deneyin. Taze sebze ve meyvelere, doymamış yağlara, işlenmemiş protein kaynaklarına ve fermente olmayan ürünlere öncelik verilmelidir.

Gerekli durumlarda uzmanlardan destek alarak, vitamin ve mineral eksikliğinin giderilmesi.

Ağır metal toksitesi yaşayıp yaşamadığınızı sorgulayın. Ağız ve çene operasyonları, amalgam dolgular, sigara ve pestisitlere maruziyet, en yaygın ağır metal kaynaklarıdır.Bunlardan kendinizi arındırmaya çalışın.

Stresinizi azaltmayı ve daha iyi bir uyku düzenine geçmeyi deneyin.

Fiziksel aktivitenizi artırın. Günlük 20 dakikalık yürüyüşler dahi beyin sisi ile mücadelede etkilidir. Bilişsel fonksiyonların kısıtlanması yaşam kalitenizi fazlasıyla düşürmektedir.

Daha mutlu ve dinç olabilmek için beyin sisi ile mücadele yöntemlerini mutlaka deneyin.