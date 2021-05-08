Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi - Son Dakika

Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

08.05.2021 01:02
Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi, System.String[]

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı.

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.Yemek, temizlik, bulaşık, ütü, çocuk bakımı… Mesai saatleri dışında tüm bu işleri halletmek zorunda kalan çalışan kadınların yükü pandemiyle birlikte daha da arttı. Kapanma döneminde evden çalışma uygulaması işe gitmek için yolda geçirilen zamandan tasarruf sağlasa da evde yenen öğün sayısının artması mutfakta geçirilen mesaiyi ve organizasyon yükünü de beraberinde getirdi. Evden öğrenim gören çocukların okul ödevlerine yardımcı olmak ve bir yandan işine konsantre olabilmenin zorluğu da cabası.

Alman Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre pandemi şartlarında erkeklerin üstlendiği işler de artmasına rağmen asıl yük kadınların omuzuna bindi. Ankete katılan kadınların yüzde 69'u genel ev işlerini kendisinin üstlendiğini belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 11'de kaldı. Çocuk bakımı ve ev ödevlerine yardım konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kadınların yüzde 51'i, erkeklerin ise sadece yüzde 15'i bu işleri üstlendiğini belirtti.

Erkekler dağılımı adil buluyor

Araştırmanın ilginç bir sonucu ise erkeklerin, bu işlerin çoğunu kadınların üstlendiğini bilmesine rağmen yüzde 66'sının çocuk bakımı ve ev işinde iş bölümünün adil paylaştırıldığını düşünüyor olması. Kadınların yanıtları ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kadınların üçte ikisi market alışverişini kendisinin yaptığını belirtiyor. Yemek pişirme konusunda ara daha da açılıyor. Kadınların yüzde 62'si, erkeklerin ise sadece yüzde 14'ü yemek hazırlama işini üstlendiğini kaydediyor.

Ankete katılan kadınların yüzde 43'ü aile ile iş hayatını bir arada yürütmenin pandemi öncesine göre zorlaştığını belirtirken neredeyse yarısı pandemi koşullarında fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan sınıra dayandığını söylüyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 30.

"Zaten var olan eşitsizlikler daha görünür hale geldi"

Peki pandemi cinsiyet eşitliği yönündeki kazanımlara darbe indirip eski rollere geri dönüşe mi yol açıyor? Magdeburg Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Heike Ohlbrecht, pandemi öncesinde de ailelerde ağırlıklı olarak klasik rol dağılımının geçerli olduğuna işaret ederek "Belki de korona krizi, zaten var olan eşitsizlikleri daha görünür hale getirdi" diyor.

Bertelsmann Vakfı'ndan Barbara von Würzen de ankete katılan kadınların yarısının, yükün pandemi öncesinde de eşit dağılmadığı görüşünde olduğuna işaret ediyor. Çocuk yuvalarının kapanması ve okulların uzaktan eğitime geçmesiyle önemli bir desteği kaybeden kadınlar için işin başa düştüğünü belirten von Würzen, "Dolayısıyla pandemi geleneksel rollere geri dönüşe yol açmaktan ziyade, Almanya'da kadın ve erkek arasında geleneksel rol dağılımının aslında neredeyse hiç değişmemiş olduğunu gün yüzüne çıkarıyor" diye konuşuyor.

Sosyolog Ohlbrecht de geleneksel rollerin Alman toplumunda oldukça yaygın olduğunu belirterek "Kadın da erkek de evden çalıştığında yemeği pişiren genelde kadın oluyor" diyor. Prof. Ohlbrecht kadınların genelde erkeğe göre daha düşük ücretli işlerde çalıştığına da işaret ediyor ve gerekli durumlarda çalışma saatini düşürmenin yine kadına düştüğünü belirtiyor. Yani işin ekonomik zararını da kadın görüyor.

Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

Pandemi, Alman, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi - Son Dakika


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