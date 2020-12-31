Pandemisiz bir yeni yıl için daldılar - Son Dakika

Dalıcılar, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nden "pandemisiz" bir yeni yıl dileğiyle su altına dalış yaptı.

Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk su altı sporcusu olan "Akvaryum Adam" Cem Karabay, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve profesyonel dalıcılar, 2020'yi su altında uğurlamak için Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü'nde bir araya geldi.

Dalış öncesi hazırlıklarını tamamlayan dalıcılar, Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nden sıcaklığı 12 derece olan denize girdi.

Normal zamanlarda yılbaşında saat 00.00'da geleneksel olarak yapılan dalış, pandemi kısıtlamaları dolayısıyla sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yaklaşık 15 dakika süren dalış sırasında dalıcılar, "Yeni yılın insanlığa, koronasız ve maskesiz sağlıklı bir yaşam getirmesini dileriz" ile "2021" yazılı pankartlar açtı.

Eski Devlet Bakanı Tüzmen, dalışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılında maskesiz ve koronasız bir yaşam temennisinde bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Biz maske takmayalım 2021'de sadece dalış için takalım. Orta Asya'da da adettir senenin sonunda suya girip, bütün kötülükleri, negatif enerjiyi atmak. Biz de şimdi bunu yapıyoruz. 2021'de kimse pozitif çıksın istemiyoruz. Bütün negatif enerjileri suyun içine bırakıyoruz, 2021'e giriyoruz."

Sualtı sporlarının özellikle dalış sporunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, bunun bilimsel olarak da kanıtlandığını ifade eden Tüzmen, "Çünkü şu anda sırtımızda soluduğumuz bu temiz ve basınçlı hava, ciğerleri olduğu gibi temizliyor, çalıştırıyor. Vücudumuzun yüzde 80'i su olduğu için suyun altındaki basınç ile kardiyovasküler sistem tekrar kendini yenilemiş oluyor. Bu bağışıklık sistemi kuvvetlendiği için faydalıdır. Herkes dalış maskesi taksın 2021'de başka maske takmasın." diye konuştu.

Guinness Rekortmeni Karabay da Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği yıl sonu dalışının, bu sefer çok daha farklı bir anlam taşımasını istediklerini çünkü 2020 yılının tamamen koronavirüs ile geçtiğini dile getirdi.

İnsanların 2020 yılında düşündüğü tek şeyin pandemi sürecinin bitmesi olduğunu ifade eden Karabay, şunları söyledi:

"Biz de 2021'in ilk gününe doğru adım atarken, 2020'nin sonunun koronasız ve maskesiz olarak, 2021'i umut ederek beklediğimizi göstermek istedik. İnşallah 2021 yılı insanlığa maskesiz, koronasız, sağlıklı ve huzurlu, güzel bir yıl getirir. Zira hepimizin tüm dünya olarak buna ihtiyacımız var. Artık maskeleri sadece dalış yapanların yüzünde görmek istiyoruz."