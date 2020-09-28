Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı - Son Dakika

Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşısı yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşısı yapıldı.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, pandemi ile mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gönen, "Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa'ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise pandeminin sonlanabilmesi için iki etken olduğunu söyledi. Birisinin toplumdaki koruyucu ankitorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması olduğunu ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Tabak, "Aşı çalışmaları, umut vadeden çalışmalar. Dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30 tanesi klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta"

Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tabak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk gönüllümüze aşımızı gerçekleştireceğiz. Genellikle kabul edilen Yüzde 50'nin üzerinde etkinlik varsa, o aşı onay alır anlamına gelir. Umutlu muyuz? Evet. Çünkü hastalarımızın yüzde 97'si iyileşmekte. Demek ki immün sistem bu işi kontrol altına almakta. Zaten yüzde 80'i ufak tefek belirtilerle geçirmekte. 10'uncu gün civarında yakınmaların başladığı bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Hastalığa yakalananlardan çok az sayıda kişi 2'nci kez hastalığa yakalanması söz konusu. Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta. Sevindirici tarafından biri tüm aşı çalışmalarında FAZ 1 ve FAZ 2 başarılı geçtiği için FAZ 3'e erişilmiştir."

Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tabak, genel verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini aktardı.

Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Cerrahpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiz doğuran koyun şaşırttı Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu         
12:40
Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı         
12:08
Yargıtay, çiğnenmiş sakız çıkan damacana suyunu tazminat gerekçesi saymadı Yargıtay, çiğnenmiş sakız çıkan damacana suyunu tazminat gerekçesi saymadı         
11:49
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı         
10:33
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi         
09:38
Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar         
09:35
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 13:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei