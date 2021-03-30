Pandemiye rağmen 5 milyon Euro'luk yatırım - Son Dakika

Pandemiye rağmen 5 milyon Euro'luk yatırım

30.03.2021 14:48
Pandemiye rağmen 5 milyon Euro'luk yatırım, System.String[]

Polisan Kimya, pandemi koşullarına rağmen Dilovası'nda 5 milyon Euro'luk yatırım yaptı.

Polisan Kimya, pandemi koşullarına rağmen Dilovası'nda 5 milyon Euro'luk yatırım yaptı. Yeni reçine üretim tesisinin temel atma töreni düzenledi.

Polisan Kimya'nın yeni reçine üretim tesisi temel atma töreni Dilovası tesislerinde gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis yaptı. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, STK temsicileri, iş dünyasının temsilcileri ve Polisan çalışanları katıldı.

İthal ikame ürünlerini Türkiye'de üretecek

Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının ilk fazı olan Polisan Kimya'nın 5 milyon Euro değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyor. Pandemi sürecinin getirdiği belirsizliklere rağmen, geleceğe ve Türkiye ekonomisine olan güvenle yola çıkılan yatırım öncesinde, Polisan Kimya ARGE merkezinde yeni tesiste üretilecek inovatif ürünler konusunda çalışıldığı ve tesisin yaklaşık yüzde 30'luk bir kapasite artışı sağlayacağı öğrenildi.

Nisan 2022'de üretime geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni inovatif ürünler üretebilir hale gelinecek. Tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile hareket eden Polisan Holding, yeni tesiste kullanılacak teknolojilerle enerji verimliliği, emisyon azaltma, kaynakların optimum kullanılması ile hem çevre hem de sürdürülebilirlik kavramlarına katkıda bulunmaya devam edecek.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis, törenin açılışında yaptığı konuşmasında, pandemi döneminde de yatırımlarının hız kesmediğini belirterek, "Bugün, 2004 yılında Dow Chemical, 2016 yılında Kansai Paint olmak üzere, kendi alanlarında iki dünya devini de iş ortağımız olarak arkamıza alıp, Türkiye kimya sektörüne ilklerini tanıttığımız 57 yıllık tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Ülkemiz vizyon ve ekonomisine olan inancımız ile, belirsizlikler ile dolu bu yılda da, liman operasyonlarımızı yürüten Poliport'ta genişleyen müşteri portföyümüz, paralelinde süreklilik arz eden kapasite yatırımlarımızın yanı sıra, tank ve rıhtım sahamızı yenilemek üzere uzun vadeli bir yatırım planı üzerinde çalıştık. Polisan Kansai Boya'nın yeni AR-GE Merkezi binasını yeniledik. Bugün temelini attığımız, Türkiye'deki kimya faaliyetlerimizi sürdüren Polisan Kimya'nın yeni reçine tesisi için yatırım kararı aldık. Yeni tesisimizin, başta Dilovası olmak üzere, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Törene katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ise konuşmasında; "Pandeminin yol açtığı olumsuzlukların tüm dünyada hissedildiği bir dönemde, büyüme rakamlarıyla ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Polisan'ın yeni yatırımıyla ülkemizin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi; "Bugün burada temelini atacağımız tesis yurt dışından ithalatı yapılan bir takım hammaddelerin burada üretilmesini sağlayacak çok önemli bir tesis. Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, endüstride rekabetin artması, verimliliğin artması, sürdürebilirlik ve çevreye saygı açısından çok önemli katkılar sağlayacak olan bir tesis. Öncelikle bu tesisi hayata geçirdikleri için Polisan ailesine, rahmetli Necmettin Bitlis'i de anarak teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu şehre ve Türkiye'nin birçok şehrine sayısız katkılar yaptılar. İş insanların Türkiye'ye sağlayacağı katkı çok fazla. Bizlerde sanayicilerimizin önünü açmak ve problemlerini çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin üretim kapasitesinin artması, ihracat yapması son derece kıymetli. Vizyoner yatırımlarla bu ülkeye katkı sağlayan başta Polisan Grubu olmak üzere tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu ve buna benzer tesislerin sayısının artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından, törene katılan protokol ve Polisan yöneticileri, hep birlikte temelin ilk harcını, kürsüye kurulan butona basarak attı. Tesis 2022 yılında tamamlanmış olacak. - KOCAELİ

Pandemiye rağmen 5 milyon Euro'luk yatırım

Yatırım, Pandemi, Polisan, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiye rağmen 5 milyon Euro'luk yatırım - Son Dakika Ekonomi


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