Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi

Korona virüsü salgınında vatandaşların ve çalışan işçilerin olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmesine rağmen Ardahan'da Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalışan 57 kişinin işine son verildi.

Ardahan'da Yol-İş Sendikasınca, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalıştırılan 57 işçinin iş sözleşmesinin iptali nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Yol İş Sendikası Ardahan Temsilcisi Mehmet Özdemir, işçilerle birlikte İl Özel İdaresi önünde toplandı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi statüsünü taşımadığı gerekçesiyle KÖYDES'te çalışan 57 işçinin bugün iş sözleşmesinin fes edilmesinin üzülerek duyduklarını söyledi.

Özdemir, "Böyle bir süreçte işten çıkarılmaların doğru olmadığını dile getiren Özdemir, "Bugün itibari ile 57 işçimizin işine son verilmiştir. Sendikamızın merkezde ilgililerle görüşmeleri sürdürüyor. Pandemi sürecinde işten çıkarmalar uzatılmıştır. İşten çıkartılma yasaklanmıştı fakat burada çalışan işçilerimizde boşta olan işçimiz yoktu, hepsi işinin başındaydı. Kimisi şoför, operatör, atölyeci, gemi kaptanı, düz işçi ve kimi de kışın karla mücadele çalışması yaparken yazında asfaltta çalışmaktaydılar. Yasal süreci pazartesi günü itibariyle başlatacağız. Ardahan'ın bu işçilere ihtiyacı var. Bizim ülkemiz çok güçlüdür. 57 işçinin bütçesi ile Özel İdare batmadı ve batmaz da.

Bizler çalışan emekçi insanlarız." şeklinde konuştu.

Gerekçeli raporda işçi statüsüne geçirilenlerden şartları taşımadığı ibaresi yer alıyor diyen Özdemir, "Bu işçilerimiz yaklaşık olarak 3-4 yıldır çalışıyorlar. Bu şartları taşımıyorduysalar neden çalıştırıldılar. O dönem içişleri bakanlığından görüşler alınarak çalıştırılan işçilerin şimdi Pandemi sürecinde çıkartılması doğru bir karar değildir." dedi.

Basın açıklaması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması istenen işçiler daha sonra dağıldı. - ARDAHAN