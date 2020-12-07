Pandemiye rağmen engellileri unutmadılar - Son Dakika

Pandemi nedeniyle kutlamaların diğer yıllara göre sönük geçtiği Dünya Engelliler Gününde Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ve Düzce Özel Eğitim Anaokulu yönetici ve öğretmenleri engelli çocuk ve vatandaşları unutmadı. Engelli çocukları ve vatandaşları evlerinde ziyaret eden öğretmenler ve dernek üyeleri çeşitli hediyelerle engelliler gününü kutladılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Haftası bu sene covid-19 pandemisine denk geldi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlamalar iptal edilince engellilere eğitim veren okulların öğretmen ve yöneticileri ile STK'lar farkındalık oluşturmak için engellileri özel günlerinde yaptıkları organizasyonlarla hatırlayarak mutlu ettiler. Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğretmen ve yöneticileri ile Biz Büyük Bir Aileleyiz Derneği'de engelli çocuk ve vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyelerle özel günlerinde engellileri mutlu etti.

Çocuklara oyuncaklar ve giysiler hediye eden dernek üyeleri ile öğretmenler özellikle çocukların yüzlerini güldürdü. - DÜZCE