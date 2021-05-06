Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı - Son Dakika

Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı

06.05.2021 12:10

Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı Elazığ'da diğer zamanlarda olduğu gibi 17 günlük tam kapanma sürecinde de Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara hizmet verilmeye devam ediyor Kentte evde bakım hizmetine kayıtlı 6 bin...

Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı

Elazığ'da diğer zamanlarda olduğu gibi 17 günlük tam kapanma sürecinde de Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara hizmet verilmeye devam ediyor

Kentte evde bakım hizmetine kayıtlı 6 bin 700 hastaya 15'i doktorlu 20 ekip hizmet özenle hizmet veriyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla sağlıkta yükün artmasına rağmen, evde sağlık hizmetleri kesintiye uğramadan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 6 bin 700 hastanın kontrol ile tedavileri yapılmaya devam ediyor. Kentte 15'i doktorlu 20 ekip düzenli olarak hizmet vererek ülkenin sağlıktaki gücünü ve insana vefayı ortaya koyarken, hasta yakınları "Doktor ayağımıza geliyor bundan daha güzel imkan olabilir mi"diyerek teşekkürlerini iletiyor.

Covid-19 pandemisinin en fazla etkilediği yaşlılara evde bakım hizmetleri, sağlıkta yükün artmasına rağmen bu dönemde de ara verilmeden devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından oluşturulan 15'i doktorlu 20 ekip, 7 gün 24 saat. kentte kayıtlı 6 bin 700 yaşlıya hizmet etmek için yoğun mesai harıcıyor. Tek tek evlere giden onların pansumanından, kontrollerine kadar her şeyi fedakarca yerine getiren sağlık personelleri, ailelerine davranılmasını istedikleri gibi onlara hizmet etmeye çalışıyor. Hasta yakınları ise onların bu vefalı davranışına "Doktor ayağımıza geliyor, bundan daha güzel imkan olabilir mi" diyerek duydukları memnuniyeti aktarmaya çalışıyor.

"7 gün 24 saat hizmet veriyoruz"

Covid-19 pandemisine rağmen ekip arkadaşlarıyla beraber özveriyle çalıştıklarını belirten Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Dr. Gülçin Şahin, "Biz daha çok palyatif hizmet veriyoruz. Yani acil müdahale kapsamına girmeyen ya da acil uzman görüşü alınması gerekmeyen bakım hastalarına hizmet veriyoruz. Genelde yaşlı ve kronik hastalarımız oluyor. Dönem dönem çeşitli karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve ateş gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Biz de mümkün olduğu en kısa sürede değerlendirip muayene, kan talebi ya da pansuman gibi talepleri olan hastalarımıza bu şekilde hizmet sunuyoruz. Köyler dahil il geneli 20 tane ekibimiz var, 15'inde doktorlu ekibimiz mevcut. Evde bakıma kayıtlı yaklaşık 6 bin 700 hastamız mevcut. 7/24 hizmet veriyoruz. Randevulu çalışıyoruz ama biz mümkün olan en kısa sürede hastalarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

"Kendi ailemize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de onlara o şekilde davranmaya çalışıyoruz"

Hastalara aileleri gibi davranarak memnun etmeye çalıştıklarını dile getiren Dr. Şahin, "Hasta ve yakınları Ankara'da merkezi numaramız olan 444 38 33'e önce başvurularını yapıyorlar. Daha sonra hasta bizlerin sistemine düşüyor. Bizim koordinasyondaki görevli arkadaşlar bunu değerlendiriyorlar ve bizim kendi çeşitli haberleşme gruplarımızdan da bizlere düşüyor. Bölge bölge hastaları ayırıp hepsine ertesi gün hizmet veriyoruz. Hastaları kendi yakınlarımız gibi görüyoruz. Kendi annemize, babamıza, nenemize ve dedemize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de onlara o şekilde davranmaya çalışıyoruz. İnşallah, memnun kalıyorlardır. Elimizden geldiği kadar dertlerine derman olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Doktor ayağımıza geliyor, bundan daha güzel imkan olabilir mi"

Evde bakım hizmeti alan 91 yaşındaki kayınvalidesinin evde sağlık hizmetlerinden yararlandığını ifade eden Cemil Kaşan ise " Verilen hizmetten yüzde yüz memnunum, şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Covid-19 aşısını, diğer grip aşısını gelip evde yaptılar. bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hastamızın, astım, tansiyon ve şeker hastalığı var, ayrıca ayağa kalkamıyor. Kaynanamın burnundaki yara yaklaşık 12 yıldır var. Hastaneye götürdüm ve ameliyat edileceğini kendisine söyledim ama kabul etmedi. Şuanda ise Covid-19 hastalığı var, biz onu götürmek istemiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, istediğimiz saat, dakikada sağlık hizmeti burada. Doktor ayağımıza geliyor, bundan daha güzel imkan olabilir mi" diye konuştu.

Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı
Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı
Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı
Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Elazığ, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemiye rağmen, evde sağlık hizmeti kesintiye uğramadı - Son Dakika


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