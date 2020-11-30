"Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı" - Son Dakika

"Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı"

30.11.2020 14:56

Gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX, bu yıl Türkiye'de 2.000'den fazla yeni girişimcinin katılımıyla 4.000 gayrimenkul danışmanına ulaştığını duyurdu.

Gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX, bu yıl Türkiye'de 2.000'den fazla yeni girişimcinin katılımıyla 4.000 gayrimenkul danışmanına ulaştığını duyurdu. Murat Goldştayn, "Pandemi sürecinde gayrimenkul sektörü özelinde geliştirilen dijital çözümler bu büyümede büyük rol oynadı" dedi.

2020 yılında gayrimenkul danışmanı açısında franchise ağını %100 büyüttüklerini belirten RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "Pandemi sürecinde ofislerimiz ile danışmanlara verdiğimiz güven, moral ve teknolojik imkanların bu başarıda büyük bir payı olduğunu görüyoruz. Mart ayında 100'den fazla eğitimimizi online ve ücretsiz olarak sadece RE/MAX'lilerin değil tüm sektördeki paydaşlarımızın kullanımına açtık. Bu başarımız sadece Türkiye'de değil dünyada da 110'dan fazla RE/MAX ülkesi arasında bizi en ön sıralara çıkardı. RE/MAX markasına güvenen ve hayatının direksiyonuna geçmeye karar veren 4.000 RE/MAX'linin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"DRONE'LU SANAL TURLAR VE ONLINE İMZANIN ÖNEMİ ARTTI"

Gayrimenkul danışmanlığına artan ilgide pandemiyle birlikte sunulan teknolojik çözümlerin büyük bir payı olduğunu belirten Murat Goldştayn, "Temasın azaldığı bu dönemde detaylı video portföyler, sanal turlar, temassız drone çekimleri ve dijital imza ile uçtan uca bir gayrimenkul satış kiralama çözümü sunuyoruz. Dijital dönüşümümüzü hızlandırdığımız ve son kullanıcıya hız, güven ve karlılık sunma odaklı bu yaklaşımımızı ulusal TV kampanyalarımız ile de destekleyerek sektör için farkındalık yaratmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

"HİBRİT TÖRENLER DÜZENLENDİ"

Tüm süreci dijital platformlarda sekteye uğramadan yönettiklerinin altını çizen Murat Goldştayn, "3 aylık ödüllerimizi canlı yayın ile sahiplerine kavuşturduk. Kurulan sahne ve ses sistemi ile hem canlı yayında ödüllerin verilmesi hem de eş zamanlı Işın Karaca konseri ile klasik yayınların ötesine geçip, canlı yayında hibrit bir deneyim yaşattık" dedi.


Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı
Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı

Gayrimenkul, Türkiye, Drone, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı' - Son Dakika Ekonomi


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