Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar

Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar Bartın'dan 28 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası pandemiye rağmen istihdam sayısını iki katına çıkararak ihracat kapasitesini artıracak.

Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar

BARTIN - Bartın'dan 28 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası pandemiye rağmen istihdam sayısını iki katına çıkararak ihracat kapasitesini artıracak.

Bartın'da 2003'ten bu yana üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdüren tekstil fabrikası korona virüs pandemisine karşın yeni yatırımlarla ihracat kapasitesini artıracak ve istihdam sayısını da ikiye katlayacak.

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde 2003 yılında kurulan, birçok Avrupa ülkesine ihracat yapan fabrika yeni yatırımlarla büyümeye devam ederken istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. Mevcut 650 çalışanı olan fabrika yakın süreçte yapacağı yatırımlarla çalışan sayısını kademeli olarak bin 200 kişiye çıkararak ihracat kapasitesini de yükseltecek.

Tekstil alanında kalifiyeli personellerin doğrudan işe alındığı fabrikada sektör tecrübesi olmayanların ise İŞKUR'un kurs programlarıyla eğitilip iş başı yaptırılması planlanıyor. İstihdama ve ihracata büyük katkı sunan AYTİM Tekstil Fabrikasının Sorumlu Müdürü Hüsnü Aydın, Avrupa'da 28 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederken fabrikadaki büyüme ile Bartın'daki istihdam olanağının da artacağını söyledi.

Avrupa'da 28 ülkeye ihracat yapıyoruz

Aydın açıklamasında, "Şu anda 650 çalışanımız var. Çalışan sayımızı ilk etapta 750-800'e daha sonra ise bin ve bin 200'e çıkartmayı hedefliyoruz. Yetişmiş personelleri, dışarıdaki yetişmiş insanları tecrübeli olanları direk başlatıyoruz. Tecrübeli olmayanları da İŞKUR üzerinden kurs açıp o şekilde yetiştirip istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Avrupa'da 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızı daha da büyütüp hem Bartın'a hem de ülkemize katkı sağlayacak şekilde destek olmak istiyoruz" dedi.

Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar
Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar
Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar
Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar
Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar
Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar

İstihdam, İhracat, Avrupa, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı         
17:31
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek         
11:50
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 19:52:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei