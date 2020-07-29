Pandemiye rağmen kurbanlıkların yüzde 50'den fazlası satıldı

TOKAT - Tokat'ta pandemiye rağmen canlı hayvan pazarlarında bayrama iki gün kala kurbanlık satışları besiciyi sevindirdi.

Tokat'ta, Covid-19 tedbirleriyle açılan canlı hayvan pazarlarında bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor. Küçük ve büyükbaş hayvanlarını pazara getiren besiciler, satışlardan memnun kaldıklarını söyledi. Pazar alanına gelen vatandaşlar girişte maskelerini taktıktan sonra ellerini dezenfekte ediyor. Alıcı ve satıcı arasındaki pazarlık 'tokalaşma çubuğu' ile yapılıyor. Besiciler, bayramda da satışların devam edeceğini dile getirdi. 26 hayvandan 5 tane kaldığını ifade eden Ünal Taşkın, fiyatlarında düşüş yaşandığından dolayı satışların iyi olduğunu söyledi. 8 tane küçükbaş hayvan sattığını anlatan Murat Polat ise bayramda da pazarda satış yapacaklarını kaydetti.