Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı - Son Dakika

Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı

05.05.2021 11:12
Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı, System.String[]

Zincir üretimi, demir çelik sektörünün ardındaki en büyük güçlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Zincir üretimi, demir çelik sektörünün ardındaki en büyük güçlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,95 artışla 4,4 milyon dolara ulaşan demir çelik zincir ihracatında yüzde 90'lık payıyla Balıkesir'de üretim yapan Eğinlioğlu Zincir Sanayi öne çıkıyor. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, "2021 yılında üretimde yüzde 18, ihracatta ise yüzde 25 büyüme hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan demir çelik, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu tablodaki en büyük pay sahiplerinden biri de demir çelik zincir sektörü oldu.

TÜİK verilerine göre, sektörün ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,95 artışla 4,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Zincir ihracatının en çok yapıldığı ülkeler ise Almanya, Fransa, İspanya ve Romanya oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğinlioğlu Zincir Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, "2020'yi 16 milyon dolara yakın ihracatla kapatan sektörün, bu yıl 20 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Ülkemizin zincir ihracatının yüzde 90'ını tek başına yapan bir şirket olarak, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu kapsamda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisimizde faaliyetlerimize aralıksız devam ediyor, tescilli markamız Force Chain ile 2021 yılında üretimde yüzde 18, ihracatımızda ise yüzde 25 büyüme hedefliyoruz" dedi.

"ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 85'İNİ 32 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ"

Force Chain markasıyla yük kaldırma, taşımacılık ve yük güvenliği, denizcilik, kültür balıkçılığı, madencilik, ormancılık, balıkçılık, otomotiv, yapı marketler, tarım ve hayvancılık, enerji, inşaat gibi pek çok sektöre özel ürünler geliştirdiklerini belirten Orçun Eğinlioğlu, "1942 yılında Türkiye'nin ilk zincir fabrikası olarak çıktığımız bu yolda bugün Eğinlioğlu Zincir Sanayi, Oğullar Metal Sanayi, Eğinlioğlu Ar-Ge, Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret, Force Ketten Germany GmbH,  Behaş Tekstil ve Behaş Dış Ticaret olmak üzere 7 şirketle hizmet veriyor,  üretimimizin yüzde 85'ini 32 ülkeye ihraç ediyoruz. En önemli pazarlarımız arasında ise Orta Avrupa, Amerika, Avustralya ve Çin yer alıyor. İleri teknolojimiz sayesinde kendi alanımızda Avrupa'nın en yüksek kapasiteye sahip üreticisi olarak konumlanıyoruz. Amacımız, iyi planlanmış doğru adımları zamanında atarak, sektörümüzde küresel güç olmak" diye konuştu.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİNİ 25 BİN TONA ULAŞTIRACAK

Orçun Eğinlioğlu, Türkiye'nin demir çelik zincir sektöründeki rekabet gücünü artırmak adına yeni yatırımlara imza atacaklarını da kaydederek şu ayrıntıları paylaştı:

"Kovid-19 salgınına rağmen, 2020'de üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 14, ihracatımızı döviz bazında yüzde 19 artırdık. Bu rakamların üstüne çıkarak aktif olarak ihracat yaptığımız 32 ülkeyi 2 yıl içerisinde 50'ye yükseltmek istiyoruz. 9 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni üretim tesisimizi planlama aşamasındayız. Bu tesisi 1,5 yıla kadar yüzde 100 kapasiteyle çalışır hale getirmeyi hedefliyoruz. Böylece 200 olan çalışan sayımızı 350'ye, yıllık 15 bin ton olan üretim kapasitemizi ise 25 bin tona ulaştıracağız. Yüzde 100 patentli 20 yeni hattımızla da teknolojiyi satın alan değil, üreten ve ürettiği teknolojiyle daha yüksek katma değer yaratan, örnek bir üretim tesisi olmak istiyoruz. Daha önce ikisi Almanya'da ve biri Romanya'da olmak üzere kapanan üç zincir fabrikasını devlet izniyle tesis olarak söküp Türkiye'ye getirdik ve bu hatların bazılarını yenileyerek üretime dahil ettik. Şimdi de İspanya'da krize giren bir üretim tesisiyle görüşmeler yapıyoruz. Gerekli yasal izinleri aldıktan sonra bu tesisi de mevcut üretim kapasitemize ilave etmeyi planlıyoruz."


Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı
Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı

İspanya, Almanya, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiye rağmen zincir ihracatı yüzde 24 arttı - Son Dakika Ekonomi


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