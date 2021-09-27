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Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi

27.09.2021 11:46
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Sivas'ta pandemi sürecini fırsat bilen Nurettin Mert, hayali olan karavanı evinin önünde tek başına yaptı.

Sivas'ta pandemi sürecini fırsat bilen Nurettin Mert, hayali olan karavanı evinin önünde tek başına yaptı.

Korona virüs sürecinde evde kalan 60 yaşındaki Emekli Makina Mühendisi Nurettin Mert, kapısının önünde bulunan aracını karavana çevirmek istedi. 10 yıl önce bir araç alan Mert, kolları sıvayarak her zaman hayali olduğu karavanı pandemi sürecinde tamamlamayı başardı. Mert, karavanı yaklaşık 4 ay boyunca her gün aracıyla vakit geçirerek apartmanın giriş katındaki atölyesinde tasarladı. Benzer karavanların piyasa değerinin 120 Bin lira olduğunu belirten Mert, yaptığı karavanı ise 35 bin liraya mal ettiğini söyledi.

"Hayalim olan karavanı yaklaşık 4 ay önce yapmaya başladım"

Nurettin Mert, yıllardır hayali olan karavanı yaklaşık 4 ay önce yapmaya başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığının 17 günlük sokağa çıkma sürecini açıkladığı zaman gittim malzemeleri aldım ve apartmanın içerisinde bulunan küçük hobi atölyeme güvenerek evin önünde başladım. Profillerin kesimi onların tek tek ölçülendirilmesi, aracın üzerine nasıl oturacağı hatta ve hatta bu araçtan söküp başka araca kona bilecek şekilde ve bunun tamamının tek kişinin yapabilmesini de düşünerek ona göre dizayn etmeye çalıştım. Ben ilk defa böyle bir şey yapmıyorum daha önceden de imalat süreçlerinde bulundum geçtiğimiz senelerde ama bu karavan konusunu. Bu karavanlar sök tak diye tabir ediliyor. Aracın kasasına 4 köşeden 4 tane gerdirme cıvatalarıyla sabitliyorsunuz, enerjisini bir kablo yordamıyla alıyorsunuz. Şuan bu yük nakli olarak geçiyor, kamyonetin üzerine koyuyorsunuz gittiğiniz yerde kolayca araçtan ayırıyorsunuz karavan orada kalıyor aracınızla diğer ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Geldiğiniz de yer bulamama problemi olmuyor en azından" dedi.

"Siz aracınızı getirin size de yapayım"

Mert, yaptığı karavana benzer bir karavanın yaklaşık 120 Bin TL olduğunu söyleyerek, "Bu yaptığım karavan 30-35 Bin TL'ye mal oldu. Çok ilgi duyan oldu müşteri çıkan oldu, bana da yap diyen oldu. Günlük 3-4 kişiyle ben bu konu üzerinden sohbet ediyorum. Satın almak isteyenlere 'Bu benim ilk göz ağrım, siz aracınızı getirin size de yapayım' diyorum. Pandemi bu süreci hızlandırdı ama bu benim 8-10 yıllık hayalimdi aslında. Bu aracı da ben özellikle o yüzden aldım" diye konuştu. - SİVAS

Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi
Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi

Koronavirüs, Pandemi, Tragger, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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