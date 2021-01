Pandemiyi fırsat bilip kilo verdiler

Belirsizliklerin hayatımızda büyük bir yer kapladığı bir dönemden geçiyoruz. Pandemi; iş yaşamımızı, ev düzenimizi, günlük rutinlerimizi altüst etti. Hayattan keyif alabileceğimiz şeyler artık çok sınırlı. Hal böyle olunca yiyoruz da yiyoruz. Kimi evde boş kalınca ne yapacağını bilmediği için kendini sürekli buzdolabının önünde buluyor, kimi mutfaktaki becerilerini geliştirmek için ha bire pişirdiklerini tadıyor... "Aman üç günlük dünya, bir tabak daha yiyeyim" diyenlerin sayısı da hiç az değil. Bir de tabii pandemi öncesine göre hepimiz daha az hareket ediyoruz. "Nasılsa herkes benim gibi" deyip sağlıksız beslenme-hareketsizlik döngüsüne kendinizi fazla kaptırmayın. Çünkü herkes sizin gibi değil! Kimileri de bu dönemi sağlıklı bir yaşama geçişle değerlendiriyor. Onlardan yedisiyle konuştuk, size de ilham olabilecek önerilerini aldık. Uzman diyetisyen Şeyma Alma Kılıç da bu dönemde sağlıklı kilo vermenin yollarını sıraladı.

AYNAYA BAKTIĞIMDA HOŞUMA GİDEN BİR BEDEN GÖRMEK MOTİVASYON OLDU

Asena Keleş, 23, öğrenci

9 KİLO VERDİ

? 2020 Martı'nda 64 kiloydum. Karantina döneminden önce okulumun kampüsünde haftanın iki günü fitness'a, iki günü de havuza gidiyordum. Buna rağmen bir türlü kilo veremiyordum. Mayıstan itibaren farklı şeyler denemeye karar verdim. İki ay gibi bir sürede 9 kilo verdim, şu anda 55 kiloyum.

? Kilo vermenin ilk adımının kalori açığı yaratmak olduğunu öğrendim. Bu iki aylık süreçte her gün yediğim en ufak şeyi dahi bir deftere not aldım ve yaklaşık kalori değerlerini hesapladım. 'Aralıklı oruç' uyguladım yani ve sadece belirli saat aralıklarında yiyecek tükettim. Aynı zamanda her akşam birer saatlik yürüyüşler yaptım. Düzensiz aralıklarla ip atladım.

? Bu dönemin bana en büyük katkısıysa yogayla tanışmam oldu. Mental olarak benim için bu döneme olumlu yönde katkı sağladığını söyleyebilirim. Tecrübeli olmadığım için başta zorlandım ama tartıya ve aynaya baktığımda hoşuma giden bir beden görmek hedefime ulaşana kadar devam etmem için bana motivasyon oldu.

? Bu kilo verme programını internet üzerinden araştırmalarım sonucu oluşturdum. Hedefim sadece kilo kaybı değil, aynı zamanda sağlıklı beslenmeydi. Kişinin yeteri kadar motive olamamasının sebebinin yetersiz araştırma olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece gayet tatmin edici sonuçlar almak mümkün. Ayrıca yememen gereken yiyeceklere 'hayır' deyip o anlık mutsuz olmak, kararlı olursan alacağın olumlu sonuçların mutluluğunun yanında gayet başa çıkılabilir görünüyor.

BESLENME DÜZENİ OLMADAN SPOR İŞE YARAMIYOR

Mertcan Erkale, 21, siber güvenlik uzmanı

14 KİLO VERDİ

? Spora başlama kararı aldığımda 86 kiloydum. Hareketsiz yaşamımdan dolayı yağ oranım çok yüksekti ve bu, benim için rahatsız edici bir görüntüydü. Spora haziranda başladım, 3.5 aylık çalışmanın ardından 14 kilo verdim ve yağ oranımı hedeflediğim seviyeye düşürdüm. Haftada 5-6 gün spor yaptım. Bunun 3-4 günü ağırlık çalışması, diğer günler sadece koştum.

? Sporu sevdiğim için kilo verdim. Ancak iyi bir beslenme düzeni olmadan spor da pek bir işe yaramıyor. Hayatımdan şekerli besinleri, paketlenmiş, işlenmiş yiyecekleri ve abur cuburları çıkardım. Yaşım dolayısıyla spor hiç problem oluşturmadı; ancak bir insanın bütün beslenme tarzını değiştirmesi köklü bir değişiklik. İnsanın canı önceden yediği, sevdiği şeyleri istiyor. Ama kararlı olursanız ve iyi bir diyet planı izlerseniz kolaylaşıyor. Çünkü iyi bir diyet planı sizi aç bırakmaz ve ne kadar tok olursanız, kötü besinlere olan iştahınız da o kadar köreliyor.

? Spor hocam da bana spor konusunda çok yardımcı oldu. Başarmak isteyenler pes etmesin. Diyeti bozup antrenmanları aksatarak kimse sonuca ulaşamaz. Araştırmayı da unutmayın. Kilo vermek, kilo almak, kas geliştirmek, bunlar yıllardır araştırma konusu olan şeyler. Kulaktan dolma bilgilerle yetinmek yerine araştırın. ya da bir hocayla çalışılabilir. Düzgün bilgiler olmadan diyet veya antrenman yapmak boşa kürek çekmekten farksızdır. Çoğu insanın pes etme sebebi de bu sonuç alamamak. İstikrarlı olursanız altı ay sonra kendinizi tanıyamazsınız.

EN BAŞINDA KITLIK PSİKOLOJİSİYLE YEMEMEM GEREKEN ŞEYLERİ FAZLASIYLA TÜKETTİM

Melisa Çalışkan, 30, işletmeci

9 KİLO VERDİ

? 77 kilodan 68 kiloya indim, hedefim 66 kilo. Pandemi sürecini sağlığım için değerlendirmek istedim ve bu süreçte süt ürünlerini bıraktım. Karbonhidratı kestim. Ketojenik beslenmeyle hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda düzenli yürüyüş ve yoga yaptım.

? Pandeminin başında kıtlık psikolojisiyle yememem gereken şeyleri fazlasıyla tüketmiştim. Başlangıçta çok zorlandım. Kilo verip aynada kendimi gördükçe mutlu olmaya başladım ve motivasyonum iyice arttı. Salgın sürecinde spor salonuna gidemediğim için beslenme programımı değiştirmeye karar verdim. Araştırmalarım sonucunda süt ve süt ürünlerini hayatımdan çıkararak ketojenik diyete başlamanın doğru olduğunu düşündüm. Doktorumun da görüşünü alarak ketojenik beslenmeye başladım.

? Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek tabii ki zor. Önemli olan vazgeçmemek ve ertelememek. Sadece kilo vermek yerine sağlıklı yaşamaya geçmek sonuçlar açısından sizi daha çok tatmin edecektir.

EKMEKLE İLİŞKİMİ KESTİM

Anıl Kurtuldu, 34, oyuncu-sunucu

11 KİLO VERDİ

? Pandeminin başından bugüne 90 kilodan 79 kiloya düştüm.

? Ekmekle ilişkimi kestim ve akşam yemeğinden sonra kendime 10-15 kilometre arası tempolu yürüyüş hedefi koydum. Yürüyüşten sonra su haricinde hiçbir şey tüketmedim.

? İlk haftalarda vücudum uykuda bile reaksiyon verdi. Ani uyanma nöbetlerim oldu. Çünkü bünyem bir şeyler yemem konusunda beni uyarıyordu. Su içerek bunu bastırmaya çalıştım.

? 10 günlük sürecin sonunda başardım. Akşam yemeği sonrasında ya da geç saatlerde yapılan unlu, şekerli veya tuzlu atıştırmalıklar yerini uzun yürüyüşlere bırakırsa bu işin kazananı kesinlikle siz olacaksınız.

ERTELEMEK BÜYÜK HATADIR, ERTELEMEYİN, EN DOĞRU AN ŞU AN!

Ayşenur Goluoğlu, 26, öğrenci

24 KİLO VERDİ

? Bu süreçte 106 kilodan 82 kiloya geldim. Mutlu ve sağlıklı olacağım bedene ulaşana kadar devam edeceğim.

? Sağlıklı beslenip düzenli spor yaptım. İlk 8 kilo için sadece yemek yeme düzenimi oturttum. Yani gece yemek yemeyi ve sağlıksız atıştırmayı kestim. Sonra haftanın her günü antrenörle spor yapmaya ve diyete başladım.

? Yoğun yemek yeme alışkanlığım vardı. Bırakın diyeti, düzenli yemek yemeye başlamak bile zordu. Çünkü normal tabak boyutu bana az geliyordu. Bir de pandemi dönemi herkes gibi benim için de çok sıkıntılı ve stresliydi. Stresi yemek yemeye yönlendiren biri için çok daha zorlayıcıydı. Toplumdaki 'Zayıf olan güzeldir' algısı da insanı ister istemez etkiliyor. Beni tetikleyen başta bu algı olsa da fark ettim ki kilo verdikçe yaşam kalitem arttı. Şu anki amacım tamamen sağlıklı bir bedene sahip olmak.

? Kilo vermek zorlu bir süreç. Bazen insanın kendi kendini motive etmesi yetmiyor, kırılma noktaları oluyor. Pes etmemek çok önemli. Ben en büyük desteği de antrenörümden aldım. Zor görünüyor biliyorum. Çok da zor zaten ama imkansız değil. Gerçekten kilo vermek istiyorsanız beyninizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Çünkü bahaneler her zaman vardır. Ertelemek büyük hatadır, ertelemeyin. En doğru an şu an. Kendinize inandığınız zaman gerisi geliyor.

HERKES PASTA, BÖREK YERKEN DİYET YAPMAK ZORLADI

Mine Küçükaslan, 39, inşaat teknikeri-teknik ressam

20 KİLO VERDİ

? Çocukluğumdan bu yana hep kilo problemim oldu. Sürekli diyetler denedim ve güzel sonuçlar da gördüm. Ama kısa sürede verdiğim kiloları geri aldım. Artık profesyonel destek almam gerektiğine karar verdim ve bir spor salonuna gitmeye başladım. Başladığımda 73 kiloydum, şu an 53 kiloyum ve çok mutluyum.

? Profesyonel destek alarak spor yaptım. Diyetisyenin hazırlamış olduğu 'aralıklı oruç' diyetini uyguladım. Pandemi sürecini fırsata çevirerek evde kaldığımız bu dönemde değişik diyet yemekleri yapmayı denedim.

? Yemek yemeyi seven biri olarak pandemide evdeki süreçte herkes pasta, börek yerken diyet yapmak zorladı tabii ama bu sefer kilo vermeyi kafaya koymuştum. Her zaman kilo problemi yaşadığım için yapamayacağım korkusu vardı. Kardeşim, arkadaşlarım ve spor hocam çok destek oldu. Öncelikle karar vermek gerek. İstedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Kilo verdikten sonra aynadaki görüntünün verdiği mutluluk inanın her şeye değer. Pandemiyi fırsata çevirebilirler. Fast food'dan uzak durmak, değişik diyet yemekleri yapmak ve tabii ki spor!

MÜHİM OLAN DEVAM ETMEK VE 'AMAN BİR SEFERDEN BİR ŞEY OLMAZ' DEMEMEK

Gökhan Sezer Türktan, 39, dernek yöneticisi

9 KİLO VERDİ

? Pandeminin başında hayatın tüm akışı değiştiği için kilo aldım. Süreç uzayınca aslında kontrolümde tutabileceğim tek şeyin kendi sağlığım ve vücudum olduğunun daha iyi farkına vardım. Bu tür değişikliklerde başta tabii ki bir zorlanma oluyor; ancak işin önemli kısmı, buna zihinsel olarak hazır olmak. Zihninizi hedefinize yönlendirdiğiniz zaman hiçbir sorun kalmıyor ve belirli bir süre sonra vücut da zihninize uyum sağlıyor. Zamanla sonuçlarını da görmeye başladığınızda motivasyonunuz artıyor ve yolunuza daha kolay devam ediyorsunuz. İlk günleri atlattıktan sonra zaten yapmakta olduğunuz şey her neyse o, yaşamınızın bir parçası haline geliyor, alışıyorsunuz.

? Pandemi sürecinde 88 kilodan 79 kiloya geldim. Belirli bir spor programı izlemedim. Ofisim yakın olduğu için ofise yürüyerek gidip gelmeye başladım ve akşam 7'den ertesi gün öğlen saatlerine kadar yemek yememeye karar verdim. Buna 'aralıklı oruç' da diyorlar. Yemek yediğim saatlerde şekeri ve paketli gıdaları tamamen kestim. Hem yürüyüş hem de 16-17 saat bir şey yemeyerek kilo vermeyi başardım.

? Önce aralıklı oruçla ilgili yazılar okudum, uygulayan insanların da olumlu düşüncelerini alınca ben de başladım. En önemlisi, üşenmemek ve vazgeçmemek. Öncelikle kendinize bir hedef koymanız gerekiyor. 'Bir haftada 5 kilo vereyim' gibi hedefler bana göre gerçekçi değil. Bu bir süreç; siz kendinizi hazır hissettikten sonra kafanızdaki programı uygulamaya başlayacaksınız. Sonucu bugünden yarına almayı beklememek lazım. Mühim olan devam etmek ve 'Aman bir seferden bir şey olmaz' dememek. Hepimiz evlerimizdeyiz, arkadaşlarımızdan ve bizi mutlu edecek hemen her şeyden uzağız ve bu durumu değiştirmek için elimizden gelen bir şey yok. Madem öyle, eğer kendinden mutsuz olan kişiler varsa işte bunu değiştirmek kendi ellerinde. Kararlı olduktan sonra başarılamayacak bir şey değil bu.

KORONA DÖNEMİNDE NASIL KİLO VERİLİR?

Uzman Diyetisyen Şeyma Alma Kılıç

1. Kaliteli protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlardan oluşan bir kahvaltı öğünü tercih edin.

2. Su tüketimini ihmal etmeyin. Günlük olarak 8-10 bardak su tüketilmeli.

3. Yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

4. Ara öğünleri ihmal etmeyin. Ara öğün tüketimi kan şekerinizi dengede tutarak ana öğünlerde daha az miktarda besin tüketiminizi sağlar.

5. Günlük beş porsiyon sebze-meyve tüketin. Sebze-meyve tüketimi lif alımınızı sağlayarak doygunluk hissinizi arttırır ve bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlar.

6. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin. Haftalık 150 dakika egzersiz kilo kaybına yardımcı olur.

7. Gününüzün çoğunu mutfakta geçirmek yerine kendinizi mutfaktan uzak tutabilecek yeni hobiler edinin.

8. Metabolizmayı yavaşlatacak 'şok diyetler'den uzak durun.

9. Akşam yemeğinden sonra ekstra besin tüketmeyin.

10. Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratların tüketimini arttırın.