Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler - Son Dakika

Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suçüstü yakalanırken, hem müştekilere hem de iş yeri sahibine toplamda 63 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camişerif Mahallesi'nde bulunan içkili bir lokantada, pandemi kurallarına aykırı olarak oturan müşteri kabul edildiği, kapının kilitli tuttuğu ve koyu renkli camlar ile iş yeri içerisinin görülmesinin engellenmeye çalışıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adres üzerinde incelemeler yapan ekipler, gelen ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında mekanda çalışan kadınların olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçilerin çalıştırıldığı, toplamda 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, maske kullanmadıkları ve tütün mamulleri kullandıkları belirlendi.

Pandemiyi hiçe sayarak eğlenenlere ve iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplamda 63 bin 600 lira para cezası kesildi.

Ayrıca kurallara uymayarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. - MERSİN