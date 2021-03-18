Pandemiyle 1 yıl sergisi ilgi görüyor - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Pandemiyle 1 Yıl' isimli fotoğraf sergisi, yoğun ilgi görüyor.

Talas girişindeki Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de hafta başında açılan, koronavirüs salgınında başta Talas Belediyesi olmak üzere yapılan çalışmaları konu alan sergi, özellikle gençlerin dikkatini çekiyor. Pandemiyi anlatan haber ve fotoğrafların yanında salgında kullanılan tıbbi materyallerin de yer aldığı sergi, Covid-19 yoğun bakım servisi ile başlıyor. Korona virüs salgınının hafızalarda daha iyi kalması için dünyadan, Türkiye'den, Kayseri ve Talas'tan 84 fotoğrafın bulunduğu sergi, gezenlerden tam not alıyor. Özellikle kütüphaneden yararlananların daha fazla ilgi gösterdiği sergiyi gezen üniversite hazırlık öğrencisi Derviş Kır, "Daha önce görmediğim fotoğrafları burada gördüm. Ben koronavirüs geçirmemiştim. Başkanımızın sayesinde burada görmüş oldum, bilinçlenmiş oldum" dedi. Üniversite öğrencisi Gamze Keven, toplumlarda bu tarz olayların hatırlanmasının çok önemli belirterek şöyle konuştu; "Bu sergi toplumsal hafızayı tazeler nitelikte olmuş. Çünkü insanlar çabuk alışıyor. Neden alışmamamız gerektiğini gayet güzel bir şekilde anlatan bir sergi olmuş. O yüzden emeği geçenlere teşekkür ederim. Ne demiş Napolyon; maske, mesafe temizlik."

Bir diğer öğrenci Mertcan Boztoprak, serginin korona virüsün bir yılda insanlar üzerindeki derin yaraları anlattığını belirterek, "Halkımızın en azından gelip bilinçlenmesi adına gezmelerini tavsiye ederim. Biz de yararlandık. Talas Belediye Başkanımıza sergi için teşekkür ederim" diye konuştu. Üniversite hazırlık öğrencisi Cenk Boyraz ise, "Pandemi ile geçirmiş olduğumuz bir yıl içinde Talas Belediyesi'nin böyle bir sergi açması güzel oldu. Bu yüzden Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka öğrenci Sıla Şahin de, "Temizliğin, hijyenin, maskenin ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bu sergiyi gezerken bir kez daha anladım. Çok güzel olmuş, çok verimli olmuş. Emeği geçen herkese, belediye başkanımıza çok teşekkür ederi" şeklinde konuştu.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki fotoğraf sergisi 20 Mart Cumartesi akşamına kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. - KAYSERİ