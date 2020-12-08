Pandemiyle birlikte akaryakıt talebi yarı yarıya düştü - Son Dakika

Pandemiyle birlikte akaryakıt talebi yarı yarıya düştü

08.12.2020 00:58
Pandemiyle birlikte akaryakıt talebi yarı yarıya düştü, System.String[]

Yılın son ayına girdiğimiz bu dönemde pandeminin olumsuz sektörel etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yılın son ayına girdiğimiz bu dönemde pandeminin olumsuz sektörel etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması ve vatandaşların asıl ihtiyacı olan gıdaya yönelmesi ile birlikte akaryakıt sektöründe talebin, yüzde 50 azaldığını belirtti.

Pandemi dönemi ile birlikte her sektörde olan olumsuz etkiler, akaryakıt sektöründe de yaşandı. Bu dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları ve vatandaşlar genel anlamda gıdaya yönelirken yakıt alımı ikinci planda kaldı. Sektör temsilcilerinin alınan bilgiye göre bu dönemin Nisan ve Mayıs ayında gerilemeler görüldü.

Aytemiz'in yeni uygulaması 'Vaay'ın tanıtıldığı toplantıda açıklamalarda bulunana Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Pandemi döneminde sektör olarak çok zor bir dönem yaşadık. İyi başlayan bir 1. çeyrek, güçlü bir Mart ayı ve ardından pandeminin gelmesiyle Nisan ve Mayıs ayında yüzde 50 talep düşüşü yaşadık. Bu dönemde sektörün büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını gördük" dedi.

"Nisan ve Mayıs ayında yüzde 50 talep düşüşü yaşadık"

Akaryakıt sektöründe temassız alışveriş çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşündüğünü belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Projenin asıl amacı temassız ve avantajlı alışveriş. Başka bir şehirdeki yakınımıza kod göndererek de alışveriş yapabiliriz. Sistemde üyelik aşamasında aracı ve yakıt tipini seçebiliyorsunuz bu anlamada yanlış yakıt konumunun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Alışverişin ardından fatura ise elektronik ortamda kesilip mail olarak gönderiliyor. Bu proje kampanya projesi değildir. Kesintisiz bir proje siz bu projenin içinde kaldıkça kazanmaya devam edeceksiniz. Pandemi döneminde sektör olarak çok zor bir dönem yaşadık. İyi başlayan bir 1. çeyrek, güçlü bir Mart ayı ve ardından pandeminin gelmesiyle Nisan ve Mayıs ayında yüzde 50 talep düşüşü yaşadık. Bu dönemde sektörün büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını gördük" şeklinde konuştu.

"Bu sistem yerli bir uygulama ve tüm bayilerimizde geçerli olacak"

Projenin asıl amacının bireysel müşteriler öncelikli olduğunu ve filolara önemli avantajlar sağladıklarını belirten Varlık, "Aracının camını açmadan bu alışverişi yapmanız mümkün. Hem indirim alınıyor hem de hızlı bir şekilde yakıtınızı alıyorsunuz. Buradaki felsefemiz araç tanımanın ötesini geçip insanı tanımaya geçiyoruz. İstasyonlarda temassız ödemeyi arayan ve alışverişi arayan tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Bu sistem yerli bir uygulama ve tüm bayilerimizde geçerli olacak. Yakıt alımında siz ne kadar uygulamayı kullanırsanız yüzde 5'lere kadar indirim kazanacak müşterilerimiz. Ticari ve ağır vasıtalı araçlarda programı kullanabilecek ama özellikle projemizin bireysel olduğunu düşünelim. Bu projeye karşılıklı farklı sektörleri de almayı düşünüyoruz. Uygulamayı şu anda kullanıma açıktır telefonlarınıza indirebilirsiniz ve artarak sürprizlerimiz de devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Akaryakıt, Mayıs, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiyle birlikte akaryakıt talebi yarı yarıya düştü - Son Dakika Ekonomi


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