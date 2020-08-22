Pandemiyle birlikte "Ekmeğini Kendin Pişir" dönemi devam ediyor - Son Dakika

Korona virüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini modern fırınlarda pişiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından, vatandaşlar salgından korunmak amacıyla evlerinden mecbur olmadıkça çıkmamaya çalışıyor. Pandemi döneminde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların daha fazla risk taşımasından dolayı, evde izole bir şekilde hayat sürdürmeye başlayan bu riskli grup, ihtiyaç duydukları temel gıda ürünlerini kendileri hazırlamaya başladı. Tehlikenin en çok olduğu kent merkezlerinden köylere yerleşen vatandaşlar, burada ekmek, yağ, peynir gibi ürünleri kendileri üreterek daha hijyenik olduğunu düşündüğü bir ortamda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pandemi döneminden önce köy halkıyla bir araya gelip belli dönemlerde ekmek pişiren kadınlar, pandemi dönemiyle birlikte toplu ekmek pişirme geleneğine de son vererek, sadece ev halkıyla birlikte kurdukları modern fırınlarda ekmeklerini pişiriyor. - AĞRI