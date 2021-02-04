Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici' - Son Dakika

Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'

04.02.2021 12:32

Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici' Korona virüsle birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda kalanlar boş vakitlerini değerlendirmek için farklı yollara başvuruyor.

Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'

BURSA - Korona virüsle birlikte evde daha çok zaman geçirmek zorunda kalanlar boş vakitlerini değerlendirmek için farklı yollara başvuruyor. Vatandaşlar eski ve atıl vaziyette olan kullanılmayan eşyalarını kendileri tamir ederek tekrar kullanmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan şunları söyledi: "Pandemi dönemiyle beraber insanlarda boş zaman değerlendirme ve bu boş zamanlarında farklı şekilde çeşitlendirme alışkanlıkları daha fazla ortaya çıktı. Bu alışkanlık bizlerin hayatına türetici yeni bir kavramı getirdi. Türetici aslında tüketici ve üretici kelimeleriyle ortaya çıkan bir kelime. Türetici aslında şu kişi evinde veya işyerinde atıl vaziyette duran bir şeyi tamir edip onu tekrar gündelik hayatta kullanmaya başlaması. Fakat zamanla bu ekonomi bir boyut kazandı. İnsanlar tasarruf eylemi göstermeye başladılar. Ancak sadece burada tasarruf etmeye boyutu yok burada diğer taraftan da doğaya daha az zarar vermek için doğanın sürdürüle bilmesini sağlamak için yeni bir ürün almaktansa evdeki mevcut ürünü çeşitlendirip yada tamir edip kullanma alışkanlığını ortaya çıktı. Aslında bu ticari bir faaliyet veya hobicilik değil, başta söylediğim gibi insanlar boş zamanlarındaki değerlendirmeleri ortaya çıkıyor, zaman içerisinde ekonomik bir boyut kazanıyor. Çünkü yeni bir ürün üretilirken çeşitli ham maddelerden, insan gücünden istifade ediliyor, işte bu istifade edilen üretim faktörlerini mimimize edip doğayı daha sürdürülebilir hale yada başka bir ifadeyle gelecek nesillere daha güzel daha sağlıklı toplum bırakma gayeleri oluyor".

Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'
Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'
Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'
Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici'

Uludağ Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Koronavirüs, İnegöl, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemiyle birlikte hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Türetici' - Son Dakika


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