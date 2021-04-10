Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor - Son Dakika

Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor

10.04.2021 11:45

Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor "Bodrum'a doğalgazın gelmesiyle gayrimenkul sektörü hareketlenecek" Pandemiyle beraber kış mevsiminde ciddi bir nüfusa ulaşan Bodrum'a, doğalgaz müjdesi verilmesinin ardından, yatırımcının ilgisinin...

Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor

"Bodrum'a doğalgazın gelmesiyle gayrimenkul sektörü hareketlenecek"

İSTANBUL - Pandemiyle beraber kış mevsiminde ciddi bir nüfusa ulaşan Bodrum'a, doğalgaz müjdesi verilmesinin ardından, yatırımcının ilgisinin artacağı düşünülüyor. Bu durumun gayrimenkul sektöründe hareketliliğe neden olacağını söyleyen BESA Grup Pazarlama Direktörü Şule Alp, "Bodrum'un katma değerinin artacağını düşünüyorum. Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durum konut sektörünü de etkileyecektir" dedi.

Turizmin önemli bölgelerinden biri olan Bodrum'a doğalgaz müjdesi verildi. Pandemi döneminde kışın ciddi bir nüfusa ulaşan Bodrum'a doğalgazın gelmesiyle 12 ay yaşanılabilir bir hale geleceği düşünülüyor. Bodrum'a 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren BESA Grup firmasının Pazarlama Direktörü Şule Alp, Bodrum'a doğalgazın gelmesiyle gayrimenkul sektöründe hareketlilik olacağını söyledi. Doğalgazla birlikte Bodrum'un katma değerini artacağını dile getiren Alp, "Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durum konut sektörünü de etkileyecektir" dedi.

Pandeminin gayrimenkul sektöründeki istekleri değiştirdiğine dikkat çeken Alp, "İnsanlar yüksek katlı mega projeleri artık tercih etmiyor. Daha çok bahçeli, müstakil, şehir merkezinden uzak ama ulaşım kolaylığı olan veya tatil beldelerini tercih ediliyor. Tatil beldelerine ve bunların içerisinde en gözde olan yerlere talep artmış durumda. Bodrum, tercih edilen yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Bodrum'da sadece merkez değil, havalimanı güzergahı gibi şehirden uzak ama ulaşım kolaylığı olan yerler tercih ediliyor. Daha önce adını çok fazla duymadığımız Dörttepe, Meşelik, Güvercinlik, Güllük gibi yerlerin de şuanda çok revaçta olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bodrum'un katma değeri doğalgazın gelmesiyle artacaktır"

Bodrum'un pandemiyle beraber kış mevsiminde ciddi bir nüfusa ulaştığını vurgulayan Alp, "Bodrum'un nüfusu 540 binlere kadar ulaştı. Birtakım altyapı çalışmaları başlatıldı. Sağlık ve eğitim sektöründe de önemli adımlar atılıyor. Marka okullar şuanda Bodrum'u tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni gelen bir haberde, Bodrum'a doğalgazın geleceği söylendi. Doğalgazın gelmesi Bodrum'un katma değerini artıracaktır. Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durumun konut sektörünü etkileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Eğitim ve sağlık sektörü Bodrum'a ilgi gösteriyor"

Alp, Bodrum'da havalimanı ve üç büyük marinanın olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum hem yerli hem de yabancı turistlerin göz bebeği diyebiliriz. Bodrum'a talep oldukça fazla ama arz bunu karşılamıyor. Eğitim ve sağlık sektörü Bodrum'a ilgi gösteriyor. Doğalgazın Bodrum'a geliyor olması da önemli bir adımdır. Bodrum yatırımcısına her zaman kazandıran bir yer oldu. Bodrum'a şuanda gösterilen ilgi arzın çok üzerinde diyebiliriz. Bundan sonraki yerleşim yerlerine şimdiden altyapı çalışmalarının yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum".

Grup olarak Bodrum'da yaptıkları projelerden bahseden Alp, "Gündoğan Küçükbük'te 310 anahtarlık 350 dönüm arazi üzerine kurulan bir projemiz var. İnsanlar, site içinde her türlü ihtiyaçlarını gideriyorlar. Deniz bot ile Türkbükü ve Gündoğan merkeze gidiş gelişler sağlanıyor. Temizlik ve çamaşır hizmeti de sağlanıyor. Proje içinde yürüyüş yapılabilecek parkurlar mevcut. Pandemi döneminde Bodrum'a 200 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Proje içerisinde otel ve rezidanslar bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

Şule Alp'e ödül

Öte yandan Şule Alp, Türk İş Kadınları Rehberi tarafından gayrimenkul sektöründe yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Alp, ödül takdim edilmesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada ise "İş hayatında bir kadın olarak var olmanın birçok zorluğu olsa da bu zorlukları aşmaya çabalıyorum. Bu ay BESA Grup'ta da satış ve pazarlama direktörlüğüne terfi ettim. Bu ödülün gelmesi de beni çok mutlu etti. Güzel haberler art arda geldi" dedi.

Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor
Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor
Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor
Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor

Gayrimenkul, Doğalgaz, Yatırım, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu         
12:35
Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor         
10:48
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı         
09:23
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 13:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum'a yatırımcının ilgisi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei