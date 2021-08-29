Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, pandeminin,
tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgili bilgi
verdi.
Pandemi ile birlikte birçok şeyin değiştiğinin altını çizen
Şenolan, tüketicinin alışveriş yaparken artık
daha biliçli, sorgulayan ve aldığı ürünü üreten firmayı tercih etme
sebebinin mutlaka çevreye duyarlılık olduğunu belirtti.
Çevresel kaynakların çok fazla tüketildiğini, tüm dünyada
uygulanan ve artık Türkiye'de de hayata geçirilen market poşetlerinin
kullanımına yönelik getirilen kuralların tüketicide devam ve depozito
alışkanlıklarını oluşturduğunu ifade etti.
Pandemi ile birlikte çevreye duyarlılığın yaygınlaştığını
vurgulayan Şenolan, tüketicinin bir ürünü sadece uygun fiyatlı olduğu için
satın almadığını, aynı zamanda firmanın ürününün arkasında durup çözüm
sağlamasına yönelik karar verdiğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › Pandemiyle Birlikte Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Nasıl Değişti? - Son Dakika Ekonomi