Pandemiyle Birlikte Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Nasıl Değişti?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, pandeminin,

tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgili bilgi

verdi.

Pandemi ile birlikte birçok şeyin değiştiğinin altını çizen

Şenolan, tüketicinin alışveriş yaparken artık

daha biliçli, sorgulayan ve aldığı ürünü üreten firmayı tercih etme

sebebinin mutlaka çevreye duyarlılık olduğunu belirtti.

Çevresel kaynakların çok fazla tüketildiğini, tüm dünyada

uygulanan ve artık Türkiye'de de hayata geçirilen market poşetlerinin

kullanımına yönelik getirilen kuralların tüketicide devam ve depozito

alışkanlıklarını oluşturduğunu ifade etti.

Pandemi ile birlikte çevreye duyarlılığın yaygınlaştığını

vurgulayan Şenolan, tüketicinin bir ürünü sadece uygun fiyatlı olduğu için

satın almadığını, aynı zamanda firmanın ürününün arkasında durup çözüm

sağlamasına yönelik karar verdiğini belirtti.