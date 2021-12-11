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PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK - Son Dakika

PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK

11.12.2021 11:32

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitim için geliştirdiği yazılım 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Bucaimsef 2021 yarışmasında 1'inci seçildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitim için geliştirdiği yazılım 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Bucaimsef 2021 yarışmasında 1'inci seçildi. Aynı okuldan tuzlu su ile elektroliz yöntemiyle dezenfektan ürettiği kimya projesi ise 3'üncü oldu. Yazılım projesi 20 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek Milset Asya yarışmasına katılmaya hak kazandı. Dezenfektan üretilen kimya projesi ise Brezilya'da düzenlenecek Mostratech yarışmasına katılacak.

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrencileri pandemi döneminde 2 proje geliştirdi. Öğrencilerden Abdülhakim Kökçü (16) ve Furkan Çolak'ın (16) uzaktan eğitim için geliştirdiği yazılım 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Bucaimsef 2021 yarışmasında 1'inci seçildi. Aynı yarışmada Şule Yılmaz (16) ile Selin Nehir Kırım'ın (14) tuzlu su ile elektroliz yöntemiyle dezenfektan ürettiği kimya projesi ise 3'üncü oldu. Okulun yazılım projesi 20 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek Milset Asya yarışmasında katılmaya hak kazandı. Dezenfektan üretilen kimya projesi ise Brezilya'da düzenlenecek Mostratech yarışmasına katılacak. Brezilya'da düzenlenecek yarışmanın tarihi daha sonra netleşecek.

Musluk suyu ve tuz karışımını yaptıkları cihazla hipokloröz asite dönüştürüp bunu dezenfektan olarak kullandıkları bir cihaz geliştirdiklerini belirten okul öğrencilerinden Şule Yılmaz "Hipokloröz Asit zaten bizim vücudumuzda beyaz kan hücrelerimiz tarafından üretilen bir şey. Bu yüzden kesinlikle insan sağlığına zarar vermiyor. Biz şu anda aslında okullarda kullanılabilecek miktarlarda küçük bir cihaz yaptık ama aslında biz çok küçük maliyetlerle yani tonlarca dezenfektan üretebiliriz" dedi.

Yaptıkları uzaktan eğitim yazılımını şu anda 23 okulun kullandığını, öğrencilerin yazılım üzerinden ders işlediğini belirten Abdülhakim Kökçü ise "Öncelikle biz bu programı öğrencilerin derslere daha rahat girmesini, öğretmenlerin dersi daha rahat açmasını, öğrencilerin devamsızlıklarını ölçmeyi ve öğrencilerin hazır bulunurluklarını, psikolojik hazır bulunurluklarını ölçmek için yaptık. Biz öğrencilere bu programı renkler seçtirerek derslere soktuk. ve öğrenciler her derse girerken seçtiği rehberle aslında psikolojik durumları hakkında bilgi verdiler" diye konuştu.

'4 MİLYON KEZ KULLANILDI'

Projelerin yapımında ana temayı Covid 19 pandemisinin belirlediğini ifade eden Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Arpacı "Özellikle bilgisayar projesi baktığımız zaman pandemi döneminde okullarda uzaktan eğitimin başlatılabilmesi için büyük bir kargaşa başlamıştı. Elbette ki EBA bu problemin tamamını çözdü. Ama bazı özel durumlardan dolayı biz kendi okulumuzda özel zaman dilimleri ayarlama ihtiyacı hissettik. Öğrencilerimizle bu konu konuşurken uzaktan eğitim sürecinde kendi özgün programlarımızı yapma ihtiyacı hissettik. Öncelikle kendi ihtiyacımız için doğdu. Ardından bu ihtiyaç zaten bizim ihtiyacımızsa diğer okulların da ihtiyacı olacağı için başka arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz de bu konuya ilgi duydular. Arkasından daha pratik bir yol çizebildiğimizi görünce 23 tane okulumuz bunu aktif olarak kullanmaya başladı. Hatta şehir dışından da okullarımız oldu. İstatistiksel olarak baktığımız zaman 280 bin tane dersin tekil olarak, aşağı yukarı 4 milyondan fazla öğrencinin de aktif olarak derse katıldığını gördük. Şimdi bu rakamların büyüklüğü bize ciddi anlamda istatistik yapma imkanı sağladı" dedi.

'BU CİHAZI PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANDIK'

Dezenfektan projesinin de robotik programlama dersi esnasında geliştiğini anlatan Arpacı "Robotik programlama dersinde temel işte ve benzeri bileşenlerle dersler işliyoruz. Bu robotik ve benzeri derslerin tamamının ileriki aşamalarda endüstriyel bir ürüne dönüşebilme kabiliyeti ve potansiyelini arkadaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu proje de bu şekilde doğdu. Kimya projesi ama büyük oranda robotik programıma odaklı bir ders oldu. Öğrencilerimiz dezenfektan ihtiyacının aktif bir şekilde arttığı bir günde ellerindeki bileşenleri ve teknik bilgileri kullanarak kendi cihazlarını geliştirebilme özgüvenine sahiptiler ve güzel de bir çalışma ortaya çıkartabildiler. Hatta bu cihazı biz pandemi döneminde aktif olarak öğretmenler odamızda, öğretmenlerimizin kullanımına sunduk" ifadelerini kullandı.

PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK
PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK
PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK
PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK

Dubai, Kırım, Kasım, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PANDEMİYLE GELİŞTİRİLEN LİSE PROJELERİ, ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK - Son Dakika
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