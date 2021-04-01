Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu - Son Dakika

Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu

01.04.2021 11:06
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde, 25 yıldır kafe işletmeciliği yapan ve pandemi nedeniyle ayakta durmaya çalışırken arkadaş tavsiyesine uyan Cenk Bakırlı ve Ceyda Çekici, sattıkları organik reçellerle kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

İzmir'in Foça ilçesinde, 25 yıldır kafe işletmeciliği yapan ve pandemi nedeniyle ayakta durmaya çalışırken arkadaş tavsiyesine uyan Cenk Bakırlı ve Ceyda Çekici, sattıkları organik reçellerle kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Foça ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır kafe işletmeciliği yapan Cenk Bakırlı'nın işleri pandemi nedeniyle sekteye uğradı. Bakırlı, sıkıntıya girince yeni arayışlara girdi. Bu sırada arkadaş tavsiyesine uyarak organik reçeller yapan Bakırlı, kendisine yeni gelir kapısı oluşturdu.

Cenk Bakırlı ve Ceyda Çekici'nin yaptıkları değişik lezzette Kybele adı verilen reçeller büyük beğeni topladı. Reçellere değişik ilçelerden de talepler gelmeye başladı ve ikili zaman zaman bu taleplere yetişemedi.

"Bu kadar talep olacağını düşünmemiştik"

Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan işlerini reçellerle açan Bakırlı, organik ürün sayısını artırarak; ev yapımı turşu, ev tarhanası, ahlat sirkesi, kozalak şurubu, kızılcık marmelatı, fıstık ezmesi gibi kendi yaptığı ürünleri de satışa sundu.

İlgiden çok memnun olduklarını belirten Cem Bakırlı, "Foça halkı çok beğendi, İzmir'de çok fazla müşterimiz oluştu. Tanıdığımız, tanımadığımız bütün herkes bize ulaşmaya çalışıyor, çok mutluyuz. Bu kadar talep olacağını düşünmemiştik. 'Bugüne kadar bu kadar çok çeşit meyve reçellerinin olduğunu bilmiyorduk' diyen müşterilerimiz var. Açıkçası pandemi dönemi bizim gibi kafe işletmecileri için çok zorlu geçiyor. '25 senelik işletmemi daha fazla nasıl ayakta tutabilirim' diye düşünürken organik ürünler hayatımıza girdi" dedi.

Ceyda Çekici de, "Kybele reçeli, bizim kendi özel reçelimiz; yani sadece Foça'da var. İsminin Kybele olmasının sebebi de Foça'mıza özgü bir isim olmasıdır. Tarih ve kültür zenginliği olan Foça'da Kybele Açık Hava Tapınağı bulunmaktadır. Yolu bu bölgeden geçen denizcilerin mutlaka uğradığı bir yerdir. Ürettiğimiz reçellerimizin de hem Foça ile anılması hem de reçelimizin isminin akılda kalıcı olmasını istedik. Kybele reçelinin özelliği tatlı kabak ve yeşil sert erikten olması ayrıca reçelimizin içine bir meyve daha ekliyoruz. İşte bu meyve Kybele reçelinin tadını veriyor" diye aktardı. - İZMİR

Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu
Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu

Pandemi, Kybele, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemiyle işleri sekteye uğrayan kafe işletmecisi reçelle çıkış yolu buldu - Son Dakika


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