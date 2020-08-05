Pandemiyle kaybettikleri kondisyonu 'Eskrimvivor' ile doğada kazanıyorlar

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü eskrim sporcuları yeni döneme pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanıyor. 'Eskrimvivor' adını verdikleri projeyle çalışmalarına az sayıda sporcu ile doğada devam eden eskrimcilerin hedefi ise milli takıma seçilerek, Avrupa'da madalyalar kazanmak.

Manisa'da eskirim sporcuları Eskrimvivor projesiyle pandemi sürecini de boş geçirmiyor. Pandemi sürecinde kaybedilen kondisyonun kazanılması için teknik çalışmanın yanında doğal ortamda, açık havada hazırlanmış zorlu parkurlarda kondisyon çalışmasından oluşan Eskrimvivor projesi ile sporcular, Türkiye ve Avrupa müsabakaları için hazırlanıyor. Pandemi döneminde evlerde kaybedilen kondisyonun kazanılması amacıyla Eskrimvivor isimli projeyi başlattıklarını belirten Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, çalışma ile teknik derslerin yanında parkurda sporcuların kondisyonlarını da geri kazandığını ifade etti. Ülkü, "Pandemi döneminde evlerdeydik, devletimizin ve bakanlığımızın izniyle tekrar salonlarımıza geri döndük. Biz antrenmanlarımızı pandemi kurallarına uygun olarak, salonlarda ve açık havada yapıyoruz. Kondisyon ve teknik antrenmanlarımızı birleştirerek bir çalışma yaptık, adına 'Eskrimvivor' dedik. Eskrimvivor'la sporcularımızın hem kondisyonlarını, hem teknik antrenmanlarının yüksek tutarak yeni sezona ve madalyalara hazırlıyoruz. Çalışmalarımızda en büyük desteği Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden görüyoruz. Bakanlığımızın yaptığımız projeyi Twitter üzerinden beğenip paylaşarak bizlere güç vermesi bize büyük bir mutluluk verdi. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Bakanlığımıza verdiği bu anlamlı destek vesilesiyle sizler aracılığı ile çok teşekkür ediyorum. Bu destek sayesinde sporcularımızda motivasyonu yükseldi.

Bir yıldır eskrim sporu ile uğraştığını ifade eden 13 yaşındaki eskrim sporcusu Mehmet Altıntopu, "Salonda antrenman yapmayı özledik, uzun süredir sadece evde antrenman yapıyorduk. Şimdi kaybettiğimiz kondisyonumuzu doğada geri kazanmaya çalışıyoruz. Spor yaptığımız sırada maskemizi çıkartıyor ve sosyal mesafemizi koruyarak çalışıyoruz. Mola vakitlerimizde tekrar maskemizi takıp sosyal mesafe kurallarına uygun molamızı geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

2020-2021 sezonu için milli takıma hazırlandığını belirten Yusuf Akın ise "Eskrimvivor ile milli takıma hazırlanıyorum. Eskrimvivor zorlu olduğu kadar da eğlenceli. Birçok zorluğu var, hedeflerimize ulaşmak için ter döküyoruz. Milli takıma hazırlanabilmek ve Avrupa'da madalya alabilmek için bu yollardan özveriyle geçmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmak zor olduğu kadar, sağlığımız açısından önemli. Tek üzüntümüz spor yaparken arkadaşlarımla yakınlaşamıyoruz, uzaktan birbirimizle iletişim kurmak zorunda kalıyoruz. Evde 2-3 ay boyunca kaldık ama bu süreç içerisinde hiç ara vermeden antrenmanlarımıza online olarak devam ettik. Şimdi salonda ve doğada bu parkurda yaklaşık 2-3 haftadır antrenman yapıyoruz" dedi. - MANİSA