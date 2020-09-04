Pandemiyle tüketicilerin tatil alışkanlıkları değişti - Son Dakika

Pandemiyle tüketicilerin tatil alışkanlıkları değişti

Enuygun.com verilerine göre, İstanbul'a yakın yerler ve adalar bu yazın en popüler destinasyonları olurken, geçtiğimiz yıllarda ortalama yedi gün olan tatil süresi, bu yıl ortalama beş güne indi.

Pandemiyle tüketicilerin tatil alışkanlıkları değişti, System.String[]

Enuygun.com verilerine göre, İstanbul'a yakın yerler ve adalar bu yazın en popüler destinasyonları olurken, geçtiğimiz yıllarda ortalama yedi gün olan tatil süresi, bu yıl ortalama beş güne indi.

Enuygun.com, kullanıcıların yaz aylarındaki seyahat tercihleriyle ilgili analiz çalışmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla paylaştı.

Sonuçlara göre, pandemi tüketicilerin bu yıl ki tatil alışkanlıklarını da değiştirdi.

İstanbul'a yakın yerler ve adalar bu yazın en popüler destinasyonları olurken, geçtiğimiz yıllarda ortalama yedi gün olan tatil süresi, bu yıl ortalama beş güne indi. Tatile en çok çıkan kesim ise 25-35 yaş arası gençler oldu.

Bu yaz en çok Büyükada, Bozcaada, Gökçeada gibi ada otelleri, butik oteller ve Koronavirüs önlemi alan oteller aranırken, içinde bulunulan süreç nedeniyle insanlar kendilerini daha güvende hissetmek ve kalabalıklarla karşılaşmamak için küçük ve butik otelleri tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, özellikle İstanbul'a yakın yerler ile Çanakkale ve ada otellerinde aramaların üç kat arttığını bildirdi.

Koronavirüs önlemi alan, denize sıfır otellerin de en çok aranan diğer seçenekler olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"En çok 25-35 yaş arası gençler uçak bileti satın aldı. Bu yaş grubunu 18-24 yaş arası gençler izledi. Uzun bir süre sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların ise uçak bileti satın alma oranı yalnızca yüzde 2 oldu. Kurban Bayramı haftası dışında kullanıcılar, bu yaz ortalama beş gün tatil yapmayı tercih etti. Geçtiğimiz yıllarda yazın gidiş dönüş ortalama yedi günlük bilet satın alınırken, bu yaz gidiş dönüş ortalama beş günlük biletler alındı."

Uçak ve otobüs biletlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Trabzon ve Diyarbakır başı çekerken uçak biletinde ortalama bilet fiyatı 400 TL, otobüste ise 154 TL oldu. Bu yaz Enuygun'dan en düşük uçak bileti 72,99 TL'den satılırken, 6 kişilik bir aile en yüksek yurt dışı bileti için toplam 47 bin 207 TL ödedi."

Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemiyle tüketicilerin tatil alışkanlıkları değişti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına son noktayı koydu: Önümüzdeki ilk seçim 2023 yılında Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs, havaya ateş açtı! İkna çalışmaları 1 saat sürdü 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini kurtarmasını beklediler İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Perotti'ye Spartak Moskova da talip oldu         
13:43
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 19:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiyle tüketicilerin tatil alışkanlıkları değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei