Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika

Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı

09.12.2020 08:14
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı, System.String[]

Salgının başlamasıyla birlikte e-ticaretteki patlama kargoyu en gözde sektörlerden biri haline getirdi. Sektörde, 20 bin yeni istihdam sağlanırken, farklı dağıtım kanalları da öne çıkıyor. Kendi kargo ve kurye ağını kuran e-ticaret platformu ve firma sayısı da artıyor.

Pandemide yıldızı parlayan sektörlerden olan kargoda, kasım ayı iyi geçerken şimdi de yılbaşı hareketi başladı. Sektör son dönemde istihdam deposu olarak da öne çıkarken 20 bin kişi işe alındı.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, pandeminin başından itibaren kargo sektörünün insanların ihtiyaçlarına erişimini sağlamada hayati bir görev üstlendiğini söyledi. Sektör çalışanlarının önlemlerini alarak büyük bir özveriyle kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Kut şöyle konuştu:

"Bu süreçte artan e-ticaret gönderilerine yönelik yeni iş modelleri geliştirilmeye başlandı. Türkiye'ye yayılan mevcut kargo şubelerinin yanı sıra teslimat sürecini kısaltmaya yönelik mini ve makro merkezler açıldı. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için teknolojik yatırımlara hız verildi. Kendi araçlarıyla kargo dağıtımı yapan girişimci kurye modeli yaygınlaştırıldı. Farklı teslimat modelleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor."

"YILBAŞI YOĞUNLUĞUNA FİRMALARIMIZ HAZIR"

Üç alışveriş festivalinin yer aldığı kasım ayını sorunsuz geçirdiklerini kaydeden Kut, şunları söyledi:

"Türkiye kargo sektörünün pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında gelişmişlik düzeyi oldukça yüksek. Efsane Cuma gibi kampanya dönemlerinde ABD'de teslimat süreleri 25 günlere çıkıyor, biz bir iki gün içerisinde teslimatları gerçekleştiriyoruz. Online alışverişin yıllar itibariyle hızlı gelişimi kargo firmalarının da işlem adetlerinde artışa neden oluyor. Özellikle son dönemde daha da artan online alışveriş eğilimine cevap verebilmek için firmalar kapasite artışı ve teknolojik yatırımlara hız verdi. Kasım ayı kampanyalarının devamında yaşanacak yılbaşı yoğunluğuna da firmalarımız operasyonel planlamalarını yaparak hazır durumda."

HACİM ARTIYOR

Sektörün son dönemde istihdam deposu haline geldiğine de işaret eden Aslan Kut, şöyle devam etti:

"Sektörde yaklaşık 130 bin kişi istihdam ediliyor. Son dönemde artan kargo hacmine paralel yaklaşık 20 bin ek istihdam sağlandı. Ayrıca girişimci kurye gibi uygulamalarla 5 bin dolayında kişi sisteme dahil oldu. Önümüzdeki dönemde bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz."

KAMU SPOTU HAZIRLIĞI

E-ticaret alışverişleri nedeniyle son dönemde bireysel alıcılara yapılan teslimat adetlerinin arttığını dile getiren Aslan Kut, "Ne yazık ki e-ticarette yaşanan tüm aksiliklerin faturası kargoculara kesiliyor, çünkü alıcı kişi kargoyu biliyor. Bu olumsuz algıyı kırmak ve yaptığımız işin önemini anlatmak için kamu spotu gibi çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

FİRMALAR KENDİ FİLOSUNU KURUYOR

Pandemide e-ticaret zirve yaptı. Günlük teslimat yüzde 50 arttı. Artan iş hacmiyle zamanında teslimat konusunda müşteri şikayetleri çoğaldı. Kendi kargo filosunu kuran firma sayısı arttı. E-ticaret devleri, Trendyol, Hepsiburada ve Amazon kendi kargo altyapısını kurdu. Boyner ve Morhipo, Boyner Express ve Domino's da kendi filosunu kurmaya hazırlanıyor. Hızlı teslimat konusunda da yeni girişimler var.

KOMŞULAR EMANETÇİ OLACAK

Alternatif teslimat yöntemleri üzerine çalıştıklarını da aktaran Aslan Kut, "Akaryakıt istasyonları, mahallemizdeki esnaf, emanet kasaları gibi noktalarda pilot uygulamalar yapılıyor. Yakın zamanda ev kadınlarını sisteme dahil etmeyi planlıyoruz. Konutların yoğun olduğu bölgelerde ev kadınlarının emanetçi olarak kargoları teslim alması çalışıyoruz. Hem kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına hem de teslimat süreçlerini rahatlatmaya yönelik bu uygulama için mevzuatta değişiklik gerekiyor. Görüşmelerimiz sürüyor, yasal zeminin oluşturulacağından umutluyuz" bilgisini verdi.

Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı

Aslan Kut, İstihdam, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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