Panel sektöründe iş kazaları azaldı

Sandviç panel sektörünün öncülerinden Assan Panel, Balıkesir Fabrikası'nda iş kazası yaşanmadan geçen bin günü çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Kibar Holding'in bir kuruluşu olarak 1990 yılında kurulan ve sandviç panel sektörünün öncülerinden olan Assan Panel, 2009 yılında kurulan Balıkesir Fabrikası'nda iş kazası yaşanmadan geçen bin günü çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Assan Panel olarak istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedeflediklerini belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için üretim ve kalite kadar öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti.

Genel Müdür Akar, "Bu amaçla geliştirdiğimiz davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yönetimimizle sürekli olarak kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Risklerimizi canlı olarak yönetiyor ve iç denetimlerimizi gerçekleştirerek çalışanlarımıza sürekli olarak bilgilendirme amaçlı eğitimler veriyoruz" diyerek özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimin önemine dikkat çekti.

Hedeflerinin; uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak kazasız bir işyeri oluşturmak olduğunu aktaran Genel Müdür Akar, "Önemli olan kaza olduktan sonra koruma çalışmaları yapılması değil kaza olmadan önce önlem alınmasıdır. Bu sayede Balıkesir tesisimizde iş kazasız bin gün geçirdik. Hedefimiz bunu daha yüksek sayılara ulaştırmak" diyerek bugüne kadar yaptıkları tüm yatırımların, aldıkları tüm önlemlerin sonucunda çalışanlarla birlikte bu başarıya ulaştıklarını vurguladı. - İSTANBUL