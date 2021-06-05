Panel temizleyen robotlar, güneş santrallerinde enerji verimliliğini artırıyor

Güneş enerjisi santrallerinde kirlenen panellerin temizlenmesi için geliştirilen otonom robotlar, enerji verimliliğini artırıyor.

Santrallerde doğal nedenlerle kirlenen ve enerji kaybına neden olan panelleri etkin şekilde temizleyen robot, sahaya özel çözümlerle ihtiyacı gideriyor.

Arazi üzerindeki santrallerde sıklıkla kullanılan ve etkili yıkama sonuçları veren robotlar, üretim verimliliğini yüzde 60'a kadar artırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda sergilenen yarı otomatik ve otonom robotlar ilgi gördü.

PV tabanlı güneş enerji sistemleri üzerine hizmet veren mühendislik ve AR-GE firmasının yöneticisi Ali Raşit Sipahi, AA muhabirine, güneş enerjisi paneli temizleme robotu ürettiklerini söyledi.

Panel temizliğinde kullanılan ürünlerin sektörde görülen boşluğu doldurmaya başladığına işaret eden Sipahi, 4 yılı Ar-Ge olmak üzere 7 yıldır bu alanda çalıştıklarını anlattı.

Sipahi, Elazığ'da 2 yıldır seri üretim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörde, panellerin temizlenmesi gerektiği bilinci oluştu. Panelin içerisindeki hücreyi ne kadar iyi görüyorsanız, hücre de güneşi o kadar görür ve enerji üretir. Kirlenmenin üretilen enerjiye ciddi negatif etkisi var. Paneli temizlediğinizde üretiminiz artıyor. Paneller uzun süre temizlenmezse kalıcı sorun haline geliyor. Paneldeki küçük bir kuş dışkısı 4 ay içerisinde hücrenin yanmasına neden oluyor. Bu da panelin tamamen değişmesini gerektiriyor. Bu robotlar üretimi artırmasının yanı sıra panelleri de koruyor. Temizlenen panellerde verimlilik yüzde 100'e kadar artar. Sahada bunları tespit ettik. Tamamen kirlenen paneller gece moduna geçiyor. Temizlenen panel ve kirlisi arasında yüzde 60'a kadar enerji üretiminde farkı gördüğümüz sahalar oldu."

Panel temizleme robotu ihracata açılıyor

Robotun su ve fırça marifetiyle deterjan kullanılmadan panel temizliği yaptığına dikkati çeken Sipahi, "Yarı otomatik, otonom modelleri de var. Türkiye'de 30'a yakın santralde cihazlarımız çalışıyor. Yerli mühendislik ürünü ayda 30 cihaz üretiyoruz. Körfez, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri ile Avusturalya'dan ciddi talep geliyor. Önümüzdeki dönem ihracata başlayacağız." diye konuştu.