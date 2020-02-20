Panelder'in Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Akar oldu - Son Dakika

Panel üreticileri arasında güç birliği sağlamak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği'nin (Panelder) yeni dönem yönetim kurulu başkanlığı görevine Tolga Akar seçildi.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Panel'in genel müdürü olarak görevine devam eden Tolga Akar, Panelder Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da eş zamanlı olarak yürütecek. Akar, aynı zamanda Avrupa Panel ve Profil Derneği Yönetim Kurulu'nda da görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Akar, ulusal ve uluslararası derneklerin sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Assan Panel olarak sahip olduğumuz deneyimi sektör platformlarına taşıyor ve üretim, kalite, ihracat alanlarında standartların oluşmasında kilit rol oynuyoruz. Panelder, ülkemizdeki panel üretiminin tamamına yakınını temsil ediyor, doğru üretim yapan üyeleri koruyor ve sağlıklı rekabet koşullarının oluşmasını sağlıyor. Assan Panel'in tecrübe ve birikimiyle derneğin birleştirici gücünü birbirine entegre ederek sektörün gelişimine katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz."