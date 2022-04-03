Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

03.04.2022 14:51
Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 67 DZ 445 plakalı panelvan araç; sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan bulunan sürücüyü kendi imkanlarıyla araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Zonguldak Ereğli, Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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