Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı

Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı

14.02.2021 14:36

ESKİŞEHİR'de müşterisine sipariş götüren kadın kurye, panelvan araca çarparak ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR'de müşterisine sipariş götüren kadın kurye, panelvan araca çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Müşterisine sipariş götüren kadın kurye Aydan Ç. (31) kullandığı 09 ACS 835 plakalı motosikletle Taşköprü Caddesi'nde N.S. idaresindeki 26 GR 485 plakalı panelvan araca çaptı. Kaza ağır yaralanan kadın kurye Aydan Ç., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Odunpazarı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Arda Güler heyecandan Real Madrid Başkanı Perez'in yaptığı işareti görmedi! Kürsüde yaşananlar büyük ilgi gördü
14:40 Arda Güler heyecandan Real Madrid Başkanı Perez'in yaptığı işareti görmedi! Sonrasında yaşananlar bomba
14:18 Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:14 Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:09 Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
14:05 Sonunda bu da oldu! Yapay Zeka, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabiliyor
14:01 Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:57 Arda Güler'e "Neden Real Madrid?" diye soruldu! Verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:53 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım
13:49 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 14:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement