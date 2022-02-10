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Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

10.02.2022 23:25
Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammet İ. idaresindeki 41 KA 178 plakalı Volkswagen marka panelvan araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Bayram G. isimli vatandaşa çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Bayram G. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Bayram G., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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Kocaeli, Bayram, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Panelvan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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