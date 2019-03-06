Son Dakika Haberleri: Panelvan Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Panelvan Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Panelvan Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 54 AJ 291 plakalı panelvan, yan yolda karşıdan karşıya geçen İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öğrek sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Akova, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:56:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Panelvan Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]