Panelvan Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
22 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, Hendek ilçesi Akova
Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 54 AJ 291 plakalı panelvan, yan yolda karşıdan karşıya geçen İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öğrek sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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