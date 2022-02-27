Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi - Son Dakika
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Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi

27.02.2022 11:54

Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi Bursa'da panelvan araç sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi

BURSA - Bursa'da panelvan araç sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan aracı park eden sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Panelvan araç, rampa aşağı giderek park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi
Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi
Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi

YORUMLAR
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Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi - Son Dakika


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