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Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

16.09.2021 11:07

Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi çevreyolu Hayrabolu Kavşağı'nda üzerinde panelvan aracın içerisinde yabancı uyruklu şahısların olduğu anonsu üzerine Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kısa sürede söz konusu aracı takibe aldı. Durdurulan aracın içerisinde yapılan kontrolde herhangi belge ibraz edemeyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili sürücü ve yanındaki şahısta yakalandı.

Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

Hayrabolu, Tekirdağ, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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