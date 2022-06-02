Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

02.06.2022 14:46

Panelvan çarpmamak için kaza yaptı.

Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvan sürücüsü halk otobüsüne çarpmamak için, bir otomobile ve refüjlere çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet veren halk otobüsü yoluna devam etti.

Kaza Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 33 AUT 865 plakalı panelvan seyir halindeyken, kavşaktan dönen plakasız alınamayan halk otobüsüne çarpmamak isterken önce sağda bulunan H.B.'nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca ardından refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran panelvanın sürücüsü M.İ. hafif yaralandı. Kazaya sebebiyet veren halk otobüsünün ise durmadan devam ettiği görüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektriğin direğinin yıkıldığı kaza dolayısıyla yol 1 saat trafiği kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Panelvan çarpmamak için kaza yaptı... Halk otobüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika


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