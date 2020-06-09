Panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Maltepe 'de kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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