Panelvan'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi panelvan'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Kutbettin Elçi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 01 GD 895 plakalı panelvan sürücüsü Oktay U. (59) Elçi'ye çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elçi'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücü Oktay U. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA