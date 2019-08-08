Son Dakika Haberleri: Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir panelvanın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir panelvanın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Bozkurt (63) idaresindeki Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 ZZ 0815 plakalı panelvan, Kadıköy Mahallesi'nde kaldırımdaki yayalara çarptı. Araç, bir akaryakıt istasyonunun tabela ve duvarına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanın çarptığı kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (49) ile kızı Seda Kıldır (20) olay yerinde hayatını kaybetti.
Panelvanın sürücüsü ile yanında bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal yaralandı.
Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bel kemiği kırıldığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri yolda trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Balıkesir, Edremit, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti
ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 00:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]