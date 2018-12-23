Son Dakika Haberleri: Panelvan Minibüs Cinayetinde 9 Gözaltı

Panelvan Minibüs Cinayetinde 9 Gözaltı

3 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde bulunan panelvan minibüs açılan ateş sonucu 26 yaşındaki Murat Barış Dikbayık'ın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Panelvan Minibüs Cinayetinde 9 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde bulunan panelvan minibüs açılan ateş sonucu 26 yaşındaki Murat Barış Dikbayık'ın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Yavuz Selim Mahallesi 427. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 427. Sokak'ta yemek şirketine ait park halindeki 41 UD 019 plakalı panelvan araç içerisindeki Murat Barış Dikbıyık (26), aracının kurşunlanması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, cinayet olayına karıştıkları tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların polis ekiplerinin incelemesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Kocaeli, Murat Barış, Gebze, 3. Sayfa
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