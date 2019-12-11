Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Yayla Mahallesinde panelvan minibüs, karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı.

Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Yayla Mahallesinde panelvan minibüs, karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İnebolu karayolu üzerinde seyreden Salih Emik idaresindeki 37 BF 334 plakalı panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayan panelvan minibüs, karşı şeritte Cafer Kızıldağ (48) yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüsün ön tarafı tamamen hurdaya döndü. Kazada minibüs sürücüsü Salih Emik ile aynı araçta bulunan Saliha Genç (42), olay yerinde hayatını kaybetti. Yola savrulan 9 yaşındaki Ahmet Genç ise, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kamyon sürücüsü Cafer Kızıldağ ile minibüste bulunan Kerim Emik (37) ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kerim Emik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Emik ve Saliha Genç'in cenazeleri, cenaze aracına konularak Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda temizlik yaptıktan sonra Kastamonu-İnebolu karayolu vinç yardımıyla araçlarında kaldırılması sonucu tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Seydiler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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